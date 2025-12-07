KV Kortrijk onderuit in Challenger Pro League: "Dat wil ik niet als excuus inroepen"

KV Kortrijk onderuit in Challenger Pro League: "Dat wil ik niet als excuus inroepen"
Foto: © photonews

KV Kortrijk heeft in de Challenger Pro League een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Luik. Het was pas de tweede verliespartij van het seizoen, maar de impact was groot.

De West-Vlamingen kwamen bleek voor de dag en konden hun sterke reeks niet doortrekken. Op het halfuur kopte Pierre-Yves Ngawa een hoekschop voorbij doelman Marko Ilic. In de slotfase besliste Frederic Soelle Soelle de partij met de 2-0.

Gemiste kans

Daarmee keerde Kortrijk zonder punten terug. De afwezigheid van topschutter Thierry Ambrose woog door, al wilde coach Michiel Jonckheere dat niet als excuus gebruiken.

Door het verrassende verlies van Beerschot had Kortrijk een uitstekende gelegenheid om een sprong te maken in de rangschikking. SK Beveren profiteerde wel en liep vier punten uit. Beerschot volgt nog eens twee punten verder, nadat het onderuitging tegen Club NXT.

Trainer Michiel Jonckheere benadrukte dat zijn ploeg niet volledig ondermaats speelde. “Ik vind niet dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. Hij wees op enkele grote kansen die niet benut werden en gaf aan dat zijn spelers er alles aan deden om een resultaat te halen.

Geblesseerde Ambrose

Naast Ambrose miste Kortrijk ook Ruyssen, Afolabi, Ogbuehi en de geschorste Hens. “Thierry heeft een spierblessure opgelopen. Ik hoop hem zaterdag te recupereren, maar het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen”, klonk het over Ambrose. De coach gaf aan dat hij geen risico wilde nemen.

Jonckheere maakte duidelijk dat hij de afwezigheid van zijn aanvallers niet wil gebruiken om de nederlaag te verantwoorden. “Al mijn spitsen liggen in de lappenmand, maar het is aan mij om oplossingen te zoeken. Dat wil ik dus niet als excuus inroepen.” Hij besloot dat er voldoende kansen waren om de wedstrijd te winnen.

