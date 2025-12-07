Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

Royal Antwerp FC ontvangt vanavond KRC Genk in de Bosuil. Het wordt een bijzondere avond, omdat de nieuwe Tribune 2 eindelijk voor het eerst gebruikt zal worden. Tot groot jolijt van iedereen bij de Great Old.

Antwerp kon de tribune al vijf jaar lang niet gebruiken, maar tegen Genk zullen er dus opnieuw toeschouwers op plaatsnemen. De capaciteit van het Bosuilstadion stijgt zo tot 21.000.

Sven Jaecques opgetogen

Antwerp-CEO Sven Jaecques reageert opgetogen voor de microfoon van VTM NIEUWS. "Het is een hele tijd geweest", zegt hij. "Maar als je kijkt hoe lang het duurt om een stadion te bouwen, dan is het fenomenaal dat deze tribune er na vijf jaar staat. Steve Van den Kerkhof (clubbestuurder, red.) en zijn team hebben uitstekend werk geleverd."

Op termijn moet de capaciteit nog toenemen. "Nu kunnen we in fase 1 naar 21.000 toeschouwers gaan, in de volgende fase willen we opschalen naar de volledige capaciteit van circa 24.500. Dat zal ons sportief heel wat opleveren."

Jaecques ziet het echt nog veel groter. "Kijk, er hier nog zó veel potentieel", voegt hij toe. "Wat hier de voorbije tien jaar is neergezet, met dank aan de familie Gheysens, is fenomenaal. Het is bijna een mirakel. Maar er is nog steeds groeimarge. Dat voelen de fans ook. Het is aan ons met hen met sportieve resultaten en de beleving naar hier te trekken."

