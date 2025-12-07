De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

Jonas De Roeck heeft zijn eerste overwinning als coach van Club NXT binnen. Na de wedstrijd ging hij ook kort in op de kansen van zijn ex-club Beerschot in de strijd om promotie naar 1A.

Focus op eigen ploeg

De Roeck won met Club NXT van Beerschot. “Ik heb inderdaad een verleden bij Beerschot, maar natuurlijk was ik daar niet mee bezig”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen na afloop van de partij.

“Ik ben coach van Club NXT en je bent alleen met je eigen ploeg bezig. Of het nu Beerschot of één van mijn andere ex-clubs is, maakt niets uit.” Daarmee maakte hij duidelijk dat persoonlijke banden geen rol spelen in zijn huidige functie.

Over de titelstrijd in 1B liet De Roeck zich wel uit. “Het is nog te vroeg om te zien wie de hand echt uitsteekt naar de promotie, maar Beerschot heeft zeker de kwaliteit om bovenin mee te draaien en een gooi te doen naar een terugkeer naar 1A.” Hij ziet dat de ploeg beschikt over voldoende ervaring en spelers die vertrouwd zijn met de competitie.

Ervaring en stabiliteit

Volgens De Roeck is er binnen de kern van Beerschot een stevige basis aanwezig. Hij benadrukte dat er veel spelers zijn die het proces goed kennen en dat dit een voordeel kan zijn in de titelstrijd. De constante lijn in hun spel maakt dat de club volgens hem een serieuze kanshebber blijft.

Hoewel hij vertrouwen uitspreekt in de kwaliteiten van Beerschot, waarschuwt De Roeck dat het nog te vroeg is om definitieve uitspraken te doen. Het seizoen is lang en de strijd om promotie blijft volgens hem open.

Club NXT en eigen ambities

Voor De Roeck ligt de prioriteit bij het verder ontwikkelen van Club NXT. De eerste zege geeft vertrouwen, maar hij benadrukt dat de focus volledig op zijn huidige ploeg ligt. De titelstrijd in 1B volgt hij wel, maar steeds vanuit de positie van coach van Club NXT.