Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

AS Monaco herviel tegen Stade Brest opnieuw in oude fouten. Sébastien Pocognoli verdedigt zijn spelers, maar erkent de tekortkomingen van zijn team.

In Frankrijk krijgt AS Monaco al jaren kritiek vanwege zijn gebrek aan regelmaat. De komst van Sébastien Pocognoli verandert daar voorlopig weinig aan. Na de knappe zege tegen PSG verloor Monaco nu met 1-0 bij Brest, ondanks dat het een half uur met elf tegen tien mocht spelen.

“Ik denk dat de spelers qua houding goed hebben gestreden en van de eerste tot de laatste minuut alles hebben gegeven. We maakten veel technische fouten. We hoopten meer te creëren, maar uiteindelijk hebben we minder kansen gecreëerd. Dat is erg teleurstellend”, zei Sébastien Pocognoli achteraf, geciteerd door L'Equipe.

Ligue 1: vier nederlagen in de laatste vijf duels

De voormalige coach van Union wond er daarna geen doekjes om: "De resultaten zijn niet wat ze zou moeten zijn, dat is een feit." Monaco blijft door de nederlaag in de subtop hangen en kan maar geen aansluiting vinden met de top.

Bij onze zuiderburen heerst dan ook groot onbegrip over de Monegasken. "Monaco is een raadsel", zeg Daniel Riolo bij RMC. "Ze hebben een rampzalige wedstrijd gespeeld. Het was een complete ramp."

"Tegen PSG spelen ze een geweldige wedstrijd en in Brest zijn ze waardeloos", ging Riolo voort. "Als ik Sébastien Pocognoli was, zou ik door het lint gaan. Ik denk dat hij het niet begrijpt."