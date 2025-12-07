📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

Voorafgaand aan de wedstrijd AZ-Go Ahead Eagles klonk zondag opnieuw het nummer 'Rood' van Marco Borsato door het stadion in Alkmaar. De zanger was zelf aanwezig en hoorde zijn stem weer door de luidsprekers galmen.

Muziekkeuze als signaal

Het fragment ‘Vandaag is rood de kleur van jouw lippen’ maakte jarenlang deel uit van de vaste stadionmuziek bij AZ. In recente seizoenen werd het nummer niet meer gespeeld. De herintroductie voorafgaand aan de wedstrijd werd door aanwezigen geïnterpreteerd als een steunbetuiging.

Borsato, geboren in Alkmaar en supporter van AZ, bevond zich op de tribune. Zijn aanwezigheid bij wedstrijden is niet nieuw. Ook tijdens de jaren waarin de rechtszaak liep, bezocht hij regelmatig duels van de club.

Juridische context

De zanger werd eerder beschuldigd van ontucht met een minderjarige. Het Openbaar Ministerie vorderde een gevangenisstraf van vijf maanden. De zaak kreeg ruime media-aandacht en liep over een langere periode.

Afgelopen donderdag volgde de uitspraak. De rechtbank sprak Borsato vrij van de tenlastelegging. Daarmee kwam er een voorlopig einde aan het juridische dossier dat hem lange tijd achtervolgde. Al kan men nog in beroep gaan tegen deze beslissing.

Het nummer ‘Rood’ heeft een lange geschiedenis binnen het stadion van AZ. De herintroductie na jaren van afwezigheid, gecombineerd met de aanwezigheid van de zanger en de recente juridische ontwikkelingen, gaf het moment een bijzondere lading.