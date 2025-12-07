📷 OFFICIEEL Meer dan 150 matchen in België: nu gaat hij aan de slag op de Malediven

Na een lange loopbaan in België en andere landen kiest Diawandou Diagne voor een nieuwe uitdaging. Hij gaat aan de slag bij Buru Sports Club op de Malediven.

Internationale ervaring

Diawandou Diagne bouwde zijn carrière op bij diverse clubs in Europa en Azië. Hij speelde onder meer voor FC Barcelona, KAS Eupen, KTP en Odisha FC. Deze trajecten leverden hem een brede ervaring op in uiteenlopende competities.

De middenvelder verzamelde meer dan 150 officiële wedstrijden in België, waarvan meer dan een derde in de Jupiler Pro League. Daarmee vestigde hij zich als een betrouwbare kracht in de nationale competitie.

Nieuwe stap in de Dhivehi Premier League

Zaterdag werd bekend dat Diagne zich heeft verbonden aan Buru Sports Club. Deze ploeg komt uit in de Dhivehi Premier League, het hoogste niveau van de Malediven. Het contract werd officieel bevestigd via de communicatiekanalen van de club.

De aankondiging markeert een belangrijke versterking voor de selectie. Het bestuur benadrukte dat de komst van Diagne past in de ambitie om competitief te blijven in een groeiende voetbalomgeving.

Ervaring als troef

De clubleiding ziet in Diagne een speler die zijn internationale bagage kan inzetten om het team verder te ontwikkelen. Zijn verleden bij gerenommeerde clubs wordt beschouwd als een meerwaarde voor de Maldivische competitie.