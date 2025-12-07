Analist steekt handen in het vuur over malaise bij Club Brugge: "Dat scheelt paar goals"

Analist steekt handen in het vuur over malaise bij Club Brugge: "Dat scheelt paar goals"
Met een voorlopige 26ste positie en amper vier punten uit vijftien blijft Club Brugge voorlopig buiten de achtste finales van de Champions League. Statistieken geven de ploeg nog een kans van vijftig procent, maar de situatie oogt zorgwekkend.

Defensieve kwetsbaarheid

Analist Dennis Van Wijk wijst op het gemis van Simon Mignolet, waar al heel veel over gezegd is. “Ik trap nu misschien een open deur in, maar ik steek er wel mijn handen voor in het vuur: Mignolet is toch meer een ballenpakker dan Jackers?! Dat zal in de Champions League toch een paar goals hebben gescheeld”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Het wegvallen van de ervaren doelman heeft volgens hem een directe impact op de defensieve stabiliteit. Van Wijk volgt het Engelse voetbal nauwgezet en ziet dat Club enkel kan profiteren van enkele afwezigen bij Arsenal, zoals het centrale duo Saliba-Gabriel.

“Want Hincapie-Mosquera is toch een heel stuk minder. Club zal toch noodgedwongen de wet van de sterkste moeten ondergaan en zal vooral zo weinig mogelijk vrije trappen en corners mogen weggeven”, gaat hij verder. Hij benadrukt dat omschakelmomenten via de snelheid van Forbs een wapen kunnen zijn, maar waarschuwt dat hoge druk zetten gevaarlijk is. Dan worden ze van het kastje naar de muur gespeeld, aldus Van Wijk.

Statistische mogelijkheden

Ondanks de huidige malaise tonen berekeningen dat Club nog steeds kans maakt. Van Wijk erkent dat dit klopt, maar koppelt er voorwaarden aan. “Maar dan moeten ze toch gezien hun slecht doelpuntensaldo nog minstens 5 of 6 op 9 halen. 7 op 9 zou nog beter zijn, maar dan moeten ze wat pakken tegen Arsenal, al kunnen die hun plaats in de eerste acht verzekeren.”

Blik op tegenstanders

Volgens Van Wijk liggen er mogelijkheden tegen Almaty, al blijft dat onvoorspelbaar. Hij wijst erop dat Club thuis vaak sterker voor de dag komt, zoals eerder tegen Monaco en Barcelona. Ook Marseille wordt genoemd als een ploeg die onder druk fouten maakt, wat kansen kan opleveren.

