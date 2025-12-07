Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

Leandro Trossard had tegen Aston Villa opnieuw last van een (oude) blessure. De Belg scoorde, maar moest enkele minuten voor het einde van de wedstrijd het veld verlaten.

Leandro Trossard raakte geblesseerd tegen Bayern München in de Champions League en moest toen na iets meer dan 30 minuten het veld verlaten. Hij miste twee wedstrijden in de Premier League, maar was zaterdag paraat voor de wedstrijd tegen Aston Villa in de Premier League.

De Rode Duivel kwam na de rust in het veld en bracht zijn team opnieuw in de wedstrijd. Met zijn doelpunt bracht hij de Gunners op gelijk hoogte, onder het toeziend oog van landgenoten Amadou Onana en Youri Tielemans.

Een terugval

Maar enkele minuten voor het einde vroeg Trossard - opnieuw geblesseerd - om gewisseld te worden. Hij verliet het veld met gebogen hoofd, waarna Villa in de blessuretijd de 2-1 scoorde. Een dubbele klap voor de Londenaren.

Na de wedstrijd bevestigde Mikel Arteta dat Trossard last had van zijn blessure. "Hij speelde echt goed, maar hij was net terug van een blessure en begon weer pijn te krijgen. Dus moesten we hem vervangen", legde de Spaanse coach uit.

Na de wedstrijd bevestigde Mikel Arteta dat Trossard last had van zijn blessure. "Hij speelde echt goed, maar hij was net terug van een blessure en begon weer pijn te krijgen. Dus moesten we hem vervangen", legde de Spaanse coach uit.

Arteta wees op het drukke wedstrijdschema van zijn ploeg. "We hebben nog nooit zo'n zwaar programma gehad. Spelers zijn geen machines", voegde hij eraan toe.