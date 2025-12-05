Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

De Rode Duivels kregen een bijzonder gunstige WK-loting. Met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland lonkt groepswinst, al waarschuwt Marc Degryse dat vooral de omstandigheden meer zorgen baren dan de tegenstanders.

De Rode Duivels hebben een heel haalbare loting gekregen voor het Wereldkampioenschap 2026. Met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland is er geen enkel excuus om niet als groepswinnaar te eindigen. Ook Marc Degryse ziet dat het goed verliep.

"We mogen zeker niet klagen", opent hij bij VTM. "Egypte is wel sterk in Afrika, met Mo Salah. Maar het is wat hetzelfde als met Iran: de grote vedette is op leeftijd. Ik zou zeggen dat het een haalbare kaart is."

Omstandigheden vormen grotere test dan de tegenstanders

"Natuurlijk moet je altijd met twee woorden spreken op een WK, maar Egypte en Iran, dat is bij de makkelijkste lotingen als ik het zo vergelijk met de andere groepen", gaat de voormalige Rode Duivel verder.

Degryse ziet een nog grotere valkuil dan de tegenstanders. "Het ziet er goed uit, maar je moet rekening houden met de omstandigheden. Er is een tijdsverschil van 9 uur en een ander klimaat. Hoe gaan ze daarmee om?"

"Dat is een groter vraagteken dan de tegenstander. Je moet als groepswinnaar doorgaan en dan kom je eventueel tegen een derde uit de groep van de VS, Paraguay en Australië. Dat zijn allemaal goede signalen. De loting was ons gunstig gezind, maar nu moeten ze het nog doen op het veld", besluit hij.