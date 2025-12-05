Vanavond loting voor het WK: in deze groep willen Rode Duivels zeker NIET terecht komen

De Rode Duivels zijn als reekshoofd verzekerd van geen top-10 tegenstanders in de groepsfase, maar sommige groepen zijn aantrekkelijker dan andere. Het gaat niet alleen om de sportieve tegenstanders, maar ook om logistiek en reistijden.

Groep I wordt door de Belgische delegatie als ideale groep gezien. Alle wedstrijden vinden plaats in de oostelijke zone van de VS, met steden als Atlanta, Boston en New York. Dat maakt reizen eenvoudig en biedt betere accommodaties.

Bij winst in groep I blijft België in dezelfde zone spelen in de 1/16de finales. Zelfs bij een tweede plaats blijven ze dicht bij de oostelijke zone, wat zorgt voor meer rust en minder vermoeiende verplaatsingen.

Rode Duivels willen groep C absoluut vermijden

Groep C daarentegen is een stuk minder aantrekkelijk. Winnen in de groep betekent meteen een volgende wedstrijd tegen een sterke tegenstander uit groep F. Als tweede speel je ook tegen de groepswinnaar uit F. Beide scenario’s brengen sterke teams en langere verplaatsingen met zich mee.

Daarnaast zou groep C logistiek uitdagender zijn. De Duivels moeten van zone wisselen en reizen naar verre speelsteden, wat de recuperatie en voorbereiding bemoeilijkt. Dat maakt de kans op optimale prestaties kleiner.

Sportief gezien biedt groep C weinig bekende tegenstanders uit België of de competitie, terwijl in andere groepen zoals I spelers uit Zuid-Afrika, Curaçao of Japan al bekend zijn. Dat maakt groep C minder ideaal voor een vlotte start van het WK.