KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

KAA Gent weet na de bekerloting dat het in de kwartfinales Anderlecht mag bekampen. Coach Ivan Leko reageerde gematigd: geen droomloting, maar ook geen ramp. Eerst wacht echter een zwaar competitieduel tegen Union SG.

Na de laatste achtste finales van de Croky Cup werd er meteen geloot voor de komende ronde. Echt grote toppers kwamen er niet uit de bus, al mag KAA Gent wel naar Anderlecht. Coach Ivan Leko was niet helemaal gelukkig.

"De loting kon beter", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik zag gisteren Genk – Anderlecht. Dat was een heel fijne wedstrijd met veel tempo en twee sterke teams. De loting kon ook erger maar op bezoek bij Anderlecht wordt het pittig."

Leko ziet geen droomloting en focust eerst op Union

"Zij zijn altijd favoriet in eigen huis maar we willen er alles aan doen om daar ook een goed resultaat neer te zetten", gaat de Kroaat verder. Maar de Beker is voor later. Dit weekend volgt er een zware competitiewedstrijd tegen Union SG.

"Morgen moeten we over elf topfitte jongens beschikken. Je hoopt altijd op een goed moment om hen te bekampen maar Union geeft nooit iets cadeau", zegt Leko, die nog veel werk heeft.

Lees ook... Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels›Tegen Cercle werd er in de Beker zeker niet geweldig gespeeld, terwijl de Buffalo's al vier competitiewedstrijden op rij niet meer konden winnen. Vorig weekend verloren ze nog in eigen huis van STVV.