Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

Ardon Jashari maakte na drie maanden blessureleed zijn comeback in de basiself van AC Milan in de Coppa Italia. De Zwitser speelde een sterke wedstrijd, maar de Rossoneri gingen toch onderuit.

Deze zomer forceerde Ardon Jashari zijn vertrek bij Club Brugge om naar AC Milan te kunnen trekken. De Zwitserse middenvelder verliet Club begin augustus voor 36 miljoen euro en werd daarmee de op één na duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Jupiler Pro League, na Charles De Ketelaere.

Eenmaal in Italië liep het echter snel mis. Tijdens de intensieve voorbereidingen, terwijl hij de herstart van de trainingen bij Club Brugge had gemist, brak Jashari zijn kuitbeen. Daardoor miste hij drie maanden competitie.

Ardon Jashari is opnieuw fit

Tegen Lazio in de Coppa Italia verraste Jashari echter door opnieuw in de basis te staan. Hij speelde 81 minuten, maar kon de nederlaag van Milan niet vermijden. Zijn prestatie werd wel geprezen door La Gazzetta dello Sport.

Volgens het Italiaanse blad combineerde hij defensief werk met opbouw en was het opvallend hoe fit hij stond na zo’n lange afwezigheid. Jashari werd omschreven als het lichtpunt van een teleurstellende avond in Rome.

Ook Massimiliano Allegri gaf een korte reactie. Hij zei dat de prestatie van de Zwitser hem niet verbaasde, dat Jashari een goede wedstrijd speelde en hielp om het team bij elkaar te houden. Milan beschikt nu over een extra optie op het middenveld.