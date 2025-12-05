Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken

Joseph Oosting heeft zijn vuurdoop al doorstaan bij Antwerp door in de beker STVV te verslaan. Zondag wacht met Racing Genk meteen een nieuwe te duchten tegenstander.

Duidelijke visie

Na de overwinning tegen Club Brugge in de competitie en de kwalificatie voor de kwartfinale van de Croky Cup, hangt er opnieuw een positieve sfeer in de Bosuil. Tegen STVV zat Joseph Oosting bovendien voor het eerst op de bank na het ontslag van Stef Wils en de korte interimperiode van Faris Haroun tegen Club Brugge.

En tegen STVV zagen we meteen al enkele dingen van de hand van Oosting, tenminste als we zijn spelers mogen geloven. "Hij heeft een duidelijke visie en weet wat hij wil. Het is aan ons, de spelers, om dat op het veld over te brengen."

Tegenstander bij de strot grijpen

Ook Gyrano Kerk, die als Surinamer met Nederlandse roots al wel bekend was met de naam van Joseph Oosting, zag na enkele dagen al een duidelijke visie van zijn trainer: "De hoge druk die we zetten is een heel positieve aanpassing. We willen vanaf de eerste minuut heel energiek voetbal brengen en het de tegenstander lastig maken vanaf de eerste seconde.

En dat beaamde hij zelf ook op de persconferentie: "De tegenstander vanaf de eerste minuut bij de strot grijpen. Hen geen kans geven en zeker niet thuis. Als dan het publiek er mee achter staat, wordt het voor iedere tegenstander enorm lastig hier."

Of Antwerp in de tweede wedstrijd onder Oosting met dezelfde hoge druk zal starten, valt af te wachten. Zondag ontvangt Antwerp namelijk met Racing Genk een ploeg die ook zijn elan lijkt teruggevonden te hebben ondanks het verlies tegen Anderlecht in de beker.