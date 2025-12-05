Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

Bij Lierse rommelt het achter de schermen. De nakende overstap van Mauro Lenaerts naar KV Mechelen leidde tot interne spanningen, met een ontslag in de sportieve leiding tot gevolg.

Mauro Lenaerts maakt deze winter de overstap van Lierse naar KV Mechelen. Bij de Pallieters waren ze hier echt niet blij mee, en er ontstond intern wat chaos over.

Volgens Het Nieuwsblad vond voorzitter Luc Van Thillo dat de club er te lang over deed om Lenaerts een contract te geven. Omdat hij er nog steeds geen had, kan de spits gratis vertrekken.

Chaos rond Lenaerts doet sportief directeur de das om

De sfeer raakte intern 'verzuurd', en dat moet sportief directeur Jonathan Kindermans cash betalen. Hij werd door Lierse ontslagen na een periode van bijna twee jaar.

Begin 2024 kwam hij toe bij de Challenger Pro League-club, waar hij na enkele maanden de titel manager sport kreeg. Aan zijn avontuur komt vroeger dan verwacht een einde.

Lierse staat momenteel 11e in het klassement met 16 punten. Onder de verwachtingen, maar de Pallieters wonnen wel hun laatste twee competitieduels. Zaterdag ontvangen ze thuis Jong Genk.