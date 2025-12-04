Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

Vrijdagavond rond 18u40 zullen we normaal gezien weten waar we aan toe zijn wat de groepsfase betreft op het WK en de mogelijke routes naar een eventuele finale, afhankelijk van of we eerste, tweede of derde zouden worden in onze groep. We zetten graag een en ander op een rijtje. En wat wil u?

Er is al heel veel te doen geweest over de loting voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De loting voor het WK 2026 vindt plaats op vrijdag 5 december 2025 om 18.00 CET (12.00 ET) in Washington, D.C. in de Verenigde Staten.

Een uurtje later moeten we dus weten wie in welke pot terecht zal komen. Bepaalde dingen zijn echter al vooraf duidelijk. Zo gaan Spanje, Engeland, Frankrijk en Argentinië elkaar niet tegenkomen voor de kwartfinales als ze allemaal hun groep winnen.

Toplanden worden meer dan ooit van elkaar gescheiden (op papier)

In dat geval komen Spanje en Argentinië elkaar al zeker niet tegen voor de finale. Het wil natuurlijk ook zeggen dat als een van de toplanden uit de top-4 van de FIFA-wereldranglijst zich laat verrassen in hun groep, er meteen een moeilijke loting van kan komen.

Iran heeft ondertussen al laten weten dat ze de WK-loting gaan boycotten. Voor een steeds mondialer wordend WK - met liefst 48 landen - is dat al niet meteen de meest positieve boodschap die vooraf kan gegeven worden.

Donald Trump als leidend figuur bij de WK-loting

Donald Trump brengt een resem topsterren en topsporters mee naar Washington voor de ongetwijfeld 'beste en grootste WK-loting ever'. Dat Gianni Infantino al meermaals te vinden was in Het Witte Huis de voorbije maanden zegt ook veel.

✨ An extraordinary line-up for a historic moment!



These special guests will be conducting and assisting the Final Draw ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Rudi Garcia heeft ondertussen koers gezet richting de Amerikaanse hoofdstad in het District of Colombia. Daar komt hij vrijdagavond (al zal het in Washington zelf uiteraard vrijdagmiddag zijn) te weten komen aan welke drie landen de Belgen gekoppeld worden.

Rode Duivels zitten in pot 1 voor WK-loting in Washington

België zit in pot 1, samen met de drie gastlanden (Verenigde Staten, Mexico en Canada) en de hoogst geklasseerde teams zoals Frankrijk, Engeland, Spanje en Argentinië. Daardoor ontlopen ze toch alvast heel wat toplanden.

Verder is zowat alles mogelijk voor de Rode Duivels uit de potten 2, 3 en 4. Eén beperking blijft: er is slechts één land per continent per groep mogelijk. Voor Europa zijn dat twee landen. Doordat er nog zes landen niet geplaatst zijn voor het WK, kunnen we mogelijk ook een 'play-offwinnaar' loten en dan weten we pas in maart wie onze derde tegenstander is.

𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔: Stats & Facts Ahead of the Draw 📈



Here are the pots ahead of tomorrow's FIFA World Cup 2026 draw.



We look ahead to the draw with the key facts and stats for all the qualified nations: https://t.co/ZufpKeAZPX pic.twitter.com/E3BJLrjxsp — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 4, 2025

Belangrijker dan welke tegenstanders we loten, is misschien het klimaat (en dus de groep waarin we worden geloot) van groot belang. Voor sommige groepen is er een grote afstand te overbruggen, voor andere groepen valt dat mee.

Ook het klimaat kan een rol spelen. Groep J lijkt bijvoorbeeld een te vermijden groep. Dan moet je meer dan vijf keer zoveel kilometers afleggen in de groepsfase in vergelijking met groep I. Het klimaat is niet altijd alles, er zijn verschillende tijdzones én je kan als groepswinnaar geen beste derde tegenkomen.

Welke groep en welke landen als tegenstander?

Er zijn nog een aantal minder interessante groepen, terwijl de drie gastlanden in principe een iets beter parcours zouden kunnen rijden. Dat de Belgen niet bij een van de gastlanden kunnen? Dat kan eventueel zelfs een nadeel zijn op die manier als reekshoofd - zeker de USA zelf had een leuke optie kunnen zijn.

Te vermijden uit de potten 2, 3 en 4 zijn uiteraard landen als Kroatië en Marokko (pot 2), Noorwegen en Egypte (pot 3) en Denemarken of Italië als zij hun play-off zouden winnen uit pot 4. Met twee verschillende Europese landen kunnen we niet geloot worden uiteraard.

Een loting met pakweg Colombia, Egypte en Italië of Marokko, Paraguay en Italië ziet er minder interessant uit als eentje met Australië, Schotland en Haïti. Maar de keuze is aan u, zeg het ons dus graag: wie wil u loten?