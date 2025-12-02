Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

Komende vrijdag wordt in Washington geloot voor het WK van komende zomer. Iran heeft inmiddels besloten om de loting op Amerikaanse bodem te boycotten.

Het WK wordt komende zomer georganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrijdag staat de loting op het programma.

Vertegenwoordigers van alle deelnemende landen worden in Washington verwacht. Al laat Iran weten dat ze de loting boycotten.

Géén visa voor Iraanse bondsvoorzitter

De Iraanse voetbalbond kan er niet om lachen dat de VS enkele weken geleden heeft beslist om geen visa te geven aan enkele leden van de Iraanse delegatie.

Varzesh 3 weet dat bondscoach Amir Ghalenoei en drie officials van de Iraanse bond een toelating hebben gekregen. Bondsvoorzitter Medhi Taj wordt dan weer geweerd door de Amerikaanse administratie.

"We hebben de FIFA laten weten dat deze beslissingen niets te maken hebben met sport", klinkt het bij de Iraanse voetbalbond. "Iran zal dan ook niet aanwezig zijn op de WK-loting."

Het is geen geheim dat de VS en Iran allesbehalve de beste vriendjes zijn. Begin juni kondigde Donald Trump nog een inreisverbod af voor burgers uit twaalf landen, waaronder Iran.