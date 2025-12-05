Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

Club Brugge staat zondag voor een cruciale wedstrijd tegen het in vorm verkerende STVV. De kloof bedraagt amper twee punten en volgens Franky Van der Elst zijn er duidelijke pijnpunten die dringend opgelost moeten worden.

Club Brugge staat dit weekend voor een heel belangrijke wedstrijd. De Bruggelingen nemen het op tegen STVV, dat slechts twee punten onder hen staat. Er zijn problemen, merkt Franky Van der Elst op.

"De supporters hebben wel wat om over te klagen", zegt de voormalige Rode Duivel bij Het Nieuwsblad. "Club wint maar zelden met meer dan één doelpunt verschil. Tegen Antwerp hebben ze de kans laten liggen om te profiteren van het resultaat Anderlecht-Union en over Sporting kan ook wel wat gezegd worden."

Van der Elst ziet een jong team zonder echte afwerker

Naar Nicky Hayen wil Van der Elst niet wijzen. "Het probleem is niet de coach", gaat hij verder. "De jonge kern is wel een issue en er wordt te weinig gescoord." De statistieken zijn inderdaad niet om over naar huis te schrijven.

"22 doelpunten in 16 competitiematchen, dat is te mager voor een topclub. Zeker als je weet wat ze er 5 maakten tegen Westerlo, dan scoorden ze er gemiddeld ongeveer nog één in elke andere match. Club Brugge mist een echte killer voorin."

Lees ook... Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer›Director of football Dévy Rigaux zei onlangs wel in een interview bij DAZN dat hij liever verschillende spelers heeft die scoren, dan één bepalende spits. Maar met die uitspraak is Van der Elst het dus niet eens.