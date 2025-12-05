Analyse Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek

Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek
Foto: © photonews

Scoren blijft voor Cercle Brugge een probleem. Een jaar na het vertrek van Kévin Denkey heeft de Vereniging nog geen waardige vervanger gevonden.

Cercle Brugge had in de beker tegen KAA Gent kansen genoeg om minstens verlengingen uit de brand te slepen, maar morste alweer met de kansen. Sinds het vertrek van Kévin Denkey kan Cercle Brugge moeilijk scoren. 

Toch maakte Cercle Brugge dit seizoen al negentien doelpunten in zestien wedstrijden, in de Belgische competitie scoorden zes ploegen minder vaak. Zeven van die negentien goals vielen wel in twee wedstrijden, namelijk tegen Westerlo (4-1) en Standard (0-3). 

Topschutter scoorde al twee maanden niet meer

Steve Ngoura (20), die enkele kansen kreeg om te scoren tegen Gent, is topschutter van Cercle dit seizoen met vier doelpunten, maar vindt al eind september de weg naar doel niet meer. Een nieuwe Kévin Denkey is hij (nog) niet. 

Met Oumar Diakité (21) heeft Cercle wel een spits met een marktwaarde van 6 miljoen euro. De Ivoriaan scoorde twee keer in tien wedstrijden, eind oktober maakte hij zijn laatste doelpunt. Binnenkort ziet Cercle hem echter wel naar de Afrika Cup vertrekken. 

Zoektocht naar nieuwe Ueda en Denkey verloopt stroef

Met Ayase Ueda en Kévin Denkey was Cercle Brugge de afgelopen jaren verwend op het vlak van spitsen. Een nieuwe scherpschutter vinden blijkt, een jaar na het vertrek van Denkey, bijzonder moeilijk. 

En wie zijn kansen niet kan afmaken, komt in het sukkelstraatje terecht. Voor het tweede seizoen op rij bevindt Cercle Brugge zich in de onderste regionen van het klassement, zolang het niemand heeft die vlot kan scoren zal het moeilijk worden om daar weg te komen. 

