Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

Antwerp werkt toe naar de competitietopper tegen KRC Genk, maar doet dat met 120 zware bekerminuten in de benen. Joseph Oosting probeert zijn ploeg ondanks de drukke kalender fris en klaar te krijgen voor het duel op de Bosuil.

Antwerp neemt het vrijdagavond op tegen KRC Genk op de Bosuil. Optimaal kon The Great Old zich al niet voorbereiden op die wedstrijd, want het speelde doorheen de week 120 minuten plus strafschoppen tegen STVV in de Beker.

Joseph Oosting kon met zijn troepen wel doorstoten, in tegenstelling tot de toekomstige tegenstander van dit weekend. "Ons geluk is dat wij drie dagen hebben om te herstellen in plaats van twee", zegt de trainer volgens Het Nieuwsblad.

"Uiteraard hebben we hier en daar wat tikjes gekregen en zijn er kleine klachtjes. Maar we hebben nog een aantal dagen om op te lossen", klinkt het verder. Over Dennis Praet kon hij weinig kwijt. De middenvelder moest met een enkelblessure al vroeg van het veld tegen STVV.

"Hoelang precies, dat laat ik over aan de medische staf. Ik ben trainer-coach. Maar zondag zal Dennis niet halen", is Oosting duidelijk. En dat kan kansen bieden voor anderen. Met name de jonge Xander Dierckx zou ervan kunnen profiteren.

Blessurezorgen openen de deur voor jong Antwerp-talent

Het 16-jarige talent uit Olmen debuteerde vorig weekend tegen Club Brugge en speelde nagenoeg de volledige wedstrijd tegen Sint-Truiden. Het kan héél snel gaan, want een basisplaats tegen KRC Genk zou zomaar kunnen.

"Heel mooi dat hij zondag mocht debuteren, Brugge uit dan nog. Nu deed hij het ook voortreffelijk in de beker. Hij is heel vrij in zijn manier van voetballen. En oké, hij is nog heel jong, maar wat goed is, komt snel. Iedereen weet nu wie Xander is. En hij kan aan de wereld tonen hoe goed hij is", zegt Oosting over zijn middenvelder.