Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws: belangrijke speler buiten strijd tot na de winterstop

Anderlecht stuntte in de Croky Cup met een knappe zege na verlengingen tegen Genk, maar kreeg ook slecht nieuws: Ludwig Augustinsson viel al vroeg uit en ligt tot na de winterstop in de lappenmand.

Anderlecht kon gisteren een spectaculaire zege boeken in de Cegeka Arena. KRC Genk stevende af op een zege, maar Adriano Bertaccini kon er nog 1-1 van maken. In de verlengingen was paars-wit beter.

Een strafschop van Thorgan Hazard en een doelpunt van Kanate in een leeg doel maakten uiteindelijk het verschil. In de volgende ronde komt paars-wit KAA Gent tegen, dit keer in het Lotto Park.

Augustinsson out tot na de winterstop

Maar niet alles verliep positief in de wedstrijd tegen Racing Genk. Na een kwartier spelen kreeg Besnik Hasi al een serieuze domper te verwerken. Hij zag Ludwig Augustinsson uitvallen.

Hij leek zich te blesseren door een foute beweging, al werd niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. De Zweede greep naar zijn voet, maar ondertussen bracht Anderlecht iets meer duidelijkheid. Dit kalenderjaar komt hij alvast niet meer in actie.

Lees ook... Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk"Ludwig Augustinsson moest tijdens de bekerwedstrijd tegen KRC Genk vroegtijdig naar de kant. Onderzoeken wijzen uit dat de Zweed een kuitblessure opliep. Ludwig wordt terug verwacht na de winterstop", klinkt het bij paars-wit.

