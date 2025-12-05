Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels
Foto: © photonews

Voor de wedstrijd in het Dudenpark van aanstaande zaterdag gaf Siebe Van der Heyden een uitgebreid interview bij de RTBF. Hij sprak onder andere over de Rode Duivels en zijn enige wedstrijd die hij in het zwart-geel-rood speelde.

Zijn enige wedstrijd die hij ooit voor de Rode Duivels speelde, vergeet hij niet snel. "Roberto Martínez is de man aan wie ik mijn enige cap te danken heb, tegen Burkina Faso (nvdr. een oefenwedstrijd in 2022). Een ongelooflijk moment voor mij."

Er waren wel enkele afwezigen, maar toch haalt hij erg veel positieve zaken uit die ervaring. "De grote namen zoals Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku waren er niet, maar je had wel Michy Batshuayi en Youri Tielemans: kwaliteit genoeg! Negentig minuten naast hen spelen, dat was waanzinnig voor iemand zoals ik."

Kan Van der Heyden nog eens Rode Duivel worden?

Siebe Van der Heyden droomt er dan ook nog steeds van om opnieuw het shirt van de nationale ploeg te dragen. "Ik zeg het eerlijk: dat truitje opnieuw aantrekken, dat hoop ik nog steeds ooit mee te maken. Die droom heb ik niet opgegeven."

Hij zal zich meer dan ooit moeten tonen als hij nog eens wil terugkeren bij de Rode Duivels. Met jonge spelers zoals Nathan Ngoy die doorbreken, wordt de concurrentie alleen maar zwaarder.

Maar Van der Heyden blijft erin geloven. Hij is 27 en heeft nog mooie jaren voor zich. Hij weet dat alles snel kan gaan in het voetbal en blijft dus hoopvol. Rudi Garcia volgt zijn prestaties in de Belgische competitie zeker wel, maar of dat ooit genoeg zal zijn voor een nieuwe selectie, blijft voorlopig een open vraag.

