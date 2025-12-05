Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

RSCA Futures boekte dinsdag een opvallende 1-4-zege tegen Manchester United in de Premier League International Cup. Zaterdag wacht in Deinze een beladen Brusselse derby tegen RWDM.

Derby en thuisbalans

De jonge ploeg van coach Jelle Coen staat voor een nieuwe uitdaging. Middenvelder Jarne Flies benadrukt dat het duel in de Dakota Arena geen nadeel vormt. “Akkoord dat we onze thuisreputatie dringend wat moeten oppoetsen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Winnen van RWDM zou leuk zijn voor de supporters. Volgens Flies leeft de derby enorm bij de aanhang van de Futures. “RWDM zal met een groot supporterslegioen afreizen naar Deinze, maar ik hoorde dat ook flink wat Anderlecht-fans ons een hart onder de riem komen steken.”

De thuisbalans van RSCA Futures oogt intussen zorgwekkend. Het team kon de voorbije weken weinig punten sprokkelen en staat onder druk om in eigen huis beter te presteren. Na de overwinning tegen Olympic Charleroi volgde een reeks van 2 op 21.

Flies erkent dat er meer mogelijk was. “We lieten dan ook een resem draws optekenen in wedstrijden waarin we meer hadden kunnen oogsten. Een thuiszege tegen RWDM zou goed zijn voor onze mentale gezondheid”, gaat hij verder.

Successen van de A-ploeg

Binnen de club heerst volgens hem een goede sfeer na recente successen. “Er hangt nu een positieve vibe in de club na de prestigieuze zeges tegen Club Brugge en Union. Met RSCA Futures proberen we mee te zeilen op die successen”, besluit hij.