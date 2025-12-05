Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase
De WK-loting zit er (eindelijk) op. Na heel wat show kennen alle deelnemende landen hun tegenstanders. In de groepsfase zullen we al meteen enkele leuke wedstrijden te zien krijgen.

De Rode Duivels kennen ondertussen hun tegenstanders voor het WK 2026. Met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland zouden ze geen enkel probleem mogen hebben. Groepswinnaar zijn is praktisch de enige optie hier.

Er zijn andere groepen waarin het er steviger aantoe zal gaan. In groep C krijgen wel al een clash tussen Brazilië en Marokko. Nederland kijkt Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese Play-Off B in de ogen.

Groep I, met Frankrijk, als zwaarste

In groep H zal Spanje het opnemen tegen Uruguay, wat voor spektakel kan zorgen. Voorlopig lijkt groep I de zwaarste groep van ze allemaal te zijn. Frankrijk zit daar samen met Senegal, Noorwegen en de winnaar van het tweede FIFA Play-Off Tornooi.

Daar kunnen we dus wel een verrassing verwachten. Noorwegen raasde door zijn WK-kwalificaties en zal het Frankrijk ongetwijfeld lastig maken. Ook groep K ziet er interessant uit met een kraker tussen Portugal en Colombia.

Tenslotte zien we Engeland, Kroatië, Ghana en Panama in groep L. Buiten Panama eigenlijk allemaal sterke landen. Nog belangrijk om te weten: Mexico speelt de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Dat is een heruitgave van de openingswedstrijd op het WK 2010, destijds in Zuid-Afrika.

