Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden"

Het was niet zozeer de zwakke prestatie op Dender die Vincent Euvrard dinsdagavond kwaad maakte, maar vooral de ingesteldheid van sommige spelers. De Standard-trainer vindt dat de mentaliteit binnen de groep dringend moet veranderen.

De nederlaag van dinsdagavond op Dender, in de achtste finales van de Beker van België, zorgde voor veel frustratie bij Vincent Euvrard. Dat liet hij voor het eerst sinds zijn komst naar Standard duidelijk merken tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

De oorzaak van zijn boosheid: het gedrag van één van zijn spelers, die na het laatste fluitsignaal lachend naar vrienden en ex-ploegmaats trok in plaats van meteen naar de kleedkamer te gaan. Euvrard werd daarover bevraagd in aanloop naar de verplaatsing naar Cercle Brugge, en hij maakte duidelijk dat hij dat absoluut niet kon waarderen.

"We kunnen slechte matchen spelen of mindere prestaties leveren. Maar mijn kwaadheid heeft vooral te maken met de mentaliteit en met hoe we ons werk beleven, en met het respect dat we tonen voor de club en de supporters. Mijn uiteindelijke doel is om te herstellen waar deze club voor staat. Ondanks de nederlagen zijn er al positieve signalen. Vijftig procent van de wedstrijden winnen en gemiddeld 1,6 punt per match halen in deze omstandigheden, dat is een gemiddelde van top zes, dat is niet slecht."

"De wedstrijden tegen Leuven, Gent, Sint-Truiden en Dender tonen dat we er nog lang niet zijn. Maar wat me vooral stoort, is dat er niets is dat ons tegenhoudt om ons werk te beleven zoals de spelers van Standard in de grote jaren deden, ook al zijn die tijden voorbij. Ik ben niet de eerste die zegt waar Standard voor staat, maar als ik praat met mensen die het écht weten, dan besef ik dat onze mentaliteit nog niet juist zit."

Het mentale moet veranderen bij Standard.

De trainer is bijzonder duidelijk: niet alle spelers doen dagelijks wat nodig is om de club vooruit te helpen. Zonder namen te noemen gaf hij een harde waarschuwing: wie zijn houding niet aanpast, heeft hier geen toekomst.

"De resultaten zullen komen, maar we moeten snel een stap vooruit zetten in onze mentaliteit. Die moet onberispelijk zijn. En als het je al niet genoeg interesseert, toon dan ten minste het respect om te beseffen dat er bijna duizend supporters op een dinsdagavond naar Dender zijn gekomen en hun laatste geld eraan hebben uitgegeven. We brengen een wanprestatie, dan is het moment om je mond te houden."

"We hebben ook met Dennis gesproken. Hij maakte een fout, maar ik vond het sterk dat hij verantwoordelijkheid nam en een excuusbericht op sociale media plaatste. Je mag fouten maken, maar je moet eruit leren en ze niet herhalen, dat heeft hij gedaan. Maar het zijn dingen waar we waakzaam voor moeten zijn. We moeten onze verantwoordelijkheid begrijpen, zowel als staf als spelers, in prestaties maar ook in levensstijl en werkethiek."

"Voeding, hydratatie, herstel, trainen, spelen… alles moet aan 100%. Als ik spelers zie die om 9 uur toekomen, om 13 uur alweer vertrekken, twee keer eten en vervolgens maar voor de helft trainen, dan werkt dat niet. We hebben geduld gehad, we hebben tijd gegeven, maar daar komt mijn frustratie vandaan. Het gaat om hoe we reageren na nederlagen. De boodschap is duidelijk. Hopelijk wordt de les begrepen."

Volg Cercle Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (06/12).

