Thomas Meunier wil tot zijn 40ste voetballen... maar niet als rechtsback: "Kers op de taart"

Thomas Meunier is niet van plan om binnenkort zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Op 34-jarige leeftijd wil hij nog heel wat jaren spelen, en hij heeft zelfs al een idee in zijn achterhoofd...

In juni volgend jaar, als alles goed gaat, zal Thomas Meunier (34 jaar) deelnemen aan zijn derde Wereldkampioenschap. En waarschijnlijk voor het laatste kunstje van de gouden generatie: "We zijn niet onsterfelijk, aan alle goede dingen komt een eind", erkent de Rode Duivel bij RMC Sports.

Echter, Meunier zal niet stoppen na het WK 2026: "Ik zal altijd beschikbaar blijven voor het team, zolang ik een profvoetballer ben (...) Waarom niet doorgaan tot een extra EK? Ik neem Axel Witsel als voorbeeld, die is 36 jaar en gaat richting zijn 37ste. Jan Vertonghen zat ook in die situatie".

Thomas Meunier... aanvaller?

En ook al is hij tegen die tijd waarschijnlijk geen Rode Duivel meer, Meunier ziet zichzelf nog wel voetballen op 40-jarige leeftijd. "Dat is echt het doel dat ik mezelf stel", onthult hij. "Mijn doel is om zo lang mogelijk te voetballen. Daarna hebben we tijd genoeg om na te denken over de periode na mijn carrière".

En tijdens deze laatste jaren van zijn carrière hoopt de voormalige Bruggeling terug te kunnen keren naar zijn eerste liefde. Met andere woorden... naar een rol als aanvaller. "Ik had mezelf beloofd mijn laatste profcontract te ondertekenen als aanvaller", glimlacht Meunier. "Om een club te vinden die Thomas Meunier als aanvallende speler wil vastleggen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik geloof dat er mogelijkheden zijn".

Lees ook... De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"›De overgang van een aanvallende rol, in zijn jonge jaren bij Virton en zelfs Brugge, naar een defensieve rol was inderdaad frustrerend voor de Rode Duivel. "Van de ene op de andere dag maakte men me een rechtervleugelverdediger. Wat een onzin (lacht). Ik ga er niet over klagen, het heeft me geen kwaad gedaan. Maar ik zou graag weer die aanvallende drang vinden", geeft Thomas Meunier toe. "Dat zou de kers op de taart zijn om mijn carrière mee af te sluiten".