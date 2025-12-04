Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier Belgische topclubs trekken aan de alarmbel: Standard, Anderlecht, KAA Gent en Union vragen om de geplande competitiehervorming uit te stellen. Volgens hen is er te veel onzekerheid om nu door te duwen.

Standard, Anderlecht, KAA Gent en Union hebben plots gevraagd om een opschorting van de hervorming in de Pro League. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De clubs wijzen naar de grote onzekerheid.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, kreeg donderdag een document in zijn mail. Dat document werd ondertekend door de CEO's van de genoemde clubs en is een voorstel om de competitiehervorming op te schorten.

Enkele topclubs willen pauzeknop indrukken bij hervorming Pro League

Er wordt verwezen naar het competitieformat dat verandert (verdwijnen van play-offs en opnieuw 18 ploegen), het quotum U23-clubs in 1B, de overdracht van de mediarechten, de verdeelsleutel van tv-gelden en afspraken rond UEFA-solidariteit.

Dit zat allemaal samen in één pakket, waardoor de clubs niet konden onderhandelen over een apart element. De onzekerheid waar het dossier rond DAZN voor zorgt, is ook niet geruststellend. Het quotum aan U23-ploegen in 1B vormt ook nog een groot probleem.

Als er nog wordt ingegrepen op hoog niveau in verband met die regel, zou misschien alles moeten worden teruggedraaid. Concreet willen Standard, Anderlecht, Gent en Union dat alle veranderingen worden opgeschort tot er volledige duidelijkheid is over alles.