"Echt belachelijk": Doelman Marko Ilic kan er niet mee lachen

KV Kortrijk-doelman Marko Ilic blikt vooruit op het duel tegen RFC Luik. Hij gaat ook in op zijn ambities en de gele kaarten die hij dit seizoen verzamelde.

Ambities en recente resultaten

Na het gelijkspel tegen Lokeren wil Kortrijk opnieuw aanknopen met een overwinning. Ilic, die al meerdere punten pakte voor zijn ploeg, benadrukte zijn motivatie. “Ik wil hier een soort ‘legacy’ achterlaten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Op Daknam liet KVK de kans liggen om de leidersplaats over te nemen van SK Beveren. “We waren uiteraard teleurgesteld. Er hoeven evenwel nog geen alarmbellen af te gaan, want we kunnen ook niet elke wedstrijd winnend afsluiten.”

Ervaringen en carrièreverloop

In de zomer moest Ilic zich aanpassen aan de realiteit van tweede klasse. “Er is natuurlijk een niveauverschil tussen 1A en 1B, maar vooral de beleving is totaal anders. Als we op verplaatsing spelen, zitten de stadions soms maar halfvol. Gelukkig zijn onze fans altijd talrijk aanwezig.”

Drie seizoenen geleden behoorde hij nog tot de topkeepers van de Jupiler Pro League. Nu verdedigt hij opnieuw het doel van Kortrijk. Zijn toekomstplannen zagen er enkele jaren geleden totaal anders uit. Hij hoopte op een topcompetitie, maar zit nu weer bij KVK in tweede klasse.

Toch voelt hij zich gewaardeerd in België. “Ik wil hier, net als Ivan Santini en Nebojsa Pavlovic, een soort ‘legacy’ nalaten. Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Ik voel me hier echt geliefd.”

Gele kaarten en schorsingsdreiging

Ilic kreeg dit seizoen al vier gele kaarten, telkens voor tijdrekken. “Dat is eigenlijk echt te gek voor woorden. Meestal ben ik het eens met de scheidsrechters, maar mijn gele kaart op Beerschot was echt belachelijk”, besluit hij. Hij benadrukte dat hij extra haast maakt bij uittrappen om een schorsingsdag te vermijden.