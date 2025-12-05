Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

De WK-loting in Noord-Amerika duurde bijzonder lang en kreeg vooral veel showelementen mee. Eén discussie keerde telkens terug: moeten de Amerikanen nu eindelijk stoppen met 'soccer' te zeggen?

Het WK wordt dit jaar gespeeld in Noord-Amerika. Canada, Mexico en vooral de Verenigde Staten hebben gaststeden voorzien voor het grootste voetbaltornooi ter wereld.

Vrijdagavond werd er geloot voor de groepsfase. De Rode Duivels kennen hun tegenstanders, maar moesten wel ongeveer 2 uur lang wachten voor ze hun volledige groep zagen.

De uitzending duurde nogal lang, want er kwam heel veel show aan te pas. Te veel eigenlijk. Eén groot onderwerp kwam meerdere keren aan bod tijdens de loting. Het ging vaak om hoe de sport nu eigenlijk heet.

Football of soccer?

In de Verenigde Staten is voetbal helemaal niet de grootste sport. American Football wordt het meest bekeken en wekt ook het meeste interesse op. Vanwege de naam, American Football, wordt voetbal in de VS nogal snel 'soccer' genoemd.

Maar nu draaien ze in Amerika plots bij. Kevin Hart (Amerikaanse comedian), Rio Ferdinand (voormalige Engelse verdediger) en Donald Trump lieten zich over het onderwerp uit en waren duidelijk: vanaf nu is het voor eens en altijd 'football'.

"We moeten een andere naam voor de NFL vinden. Het is football, we noemen het hier in de VS soccer, maar het is echt football. Het slaat nergens op dat we het soccer noemen", zei de Amerikaanse president Trump erover. Zo begaf hij zich toch even op glad ijs. In Amerika zijn ze trots op hun American Football, terwijl de rest van de wereld vooral pleit om de term soccer te schrappen.