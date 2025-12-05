Drama voor Rode Duivel: Belgische middenvelder loopt weer blessure op na tien maanden revalideren

Net teruggekeerd na zijn gescheurde kruisbanden en verwacht op de persconferentie van vrijdag in Lyon, heeft Orel Mangala op training een terugval gehad.

De aankondiging van zijn terugkeer had iedereen deugd gedaan. Na tien maanden afwezigheid door een scheur in de kruisbanden, had Orel Mangala enkele weken geleden de training bij Olympique Lyon hervat. Vorig weekend mocht hij zelfs de laatste vijf minuten invallen in de 3-0-zege tegen Nantes.

"Het was erg emotioneel. Ik stond tien maanden aan de kant en probeerde geduldig te blijven. Het doet enorm deugd. Tijdens die periode waren er momenten van twijfel, maar ik werd heel goed omringd door de club, mijn ploegmaats, de staf… Vandaag voelt dit als een beloning en ik ben echt blij", vertelde de Rode Duivel aan Foot Mercato na de wedstrijd.

Nieuwe tegenslag voor Orel Mangala bij Lyon

Mangala zou vrijdagochtend op de persconferentie in het Groupama OL Training Center verschijnen om onder meer terug te blikken op zijn lange revalidatie, maar dat lukte niet, meldt Foot Mercato.

Trainer Paulo Fonseca bracht namelijk slecht nieuws: de voormalige middenvelder van Nottingham Forest heeft op training een nieuwe blessure opgelopen en wacht opnieuw een periode langs de kant.

"Hij voelde deze ochtend hinder aan de hamstrings. Hij zal dit weekend niet beschikbaar zijn", verklaarde Fonseca kort. Een nieuwe dreun voor zowel de Rode Duivel als voor Lyon.