Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Op vrijdagavond lag de focus vooral op de WK-loting, maar ook in eigen land rolde de bal. In de Challenger Pro League stonden twee wedstrijden op het programma.

Het grote moment van vrijdagavond was ongetwijfeld de WK-loting, maar we mogen ook niet vergeten dat er in België gevoetbald werd. Naast La Louvière - FCV Dender werden er twee CPL-wedstrijden gespeeld.

Patro op 0-0 gehouden door Charleroi

Olympic Charleroi nam het op tegen Patro Eisden Maasmechelen. De Limburgers waren favoriet in het duel, tegen de voorlaatste van de stand, maar kregen het toch niet zo gemakkelijk.

Charleroi liet zo'n 61% balbezit noteren, al kreeg Patro meer pogingen bij elkaar gespeeld. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel, waardoor Patro voorlopig stijgt naar de vierde plaats.

Seraing in eigen huis geklopt door Eupen

Verder ging KAS Eupen op bezoek bij Seraing. De club uit het Duitstalig gedeelte van België domineerde de wedstrijd met bijna 70% balbezit.

In minuut 52 kon Isaac Nuhu het enige doelpunt van de wedstrijd scoren, wat later ook de drie punten voor Eupen betekende. Zij blijven zevende in het klassement, terwijl Seraing op de 15 plaats blijft bengelen.