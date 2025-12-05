Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op vrijdagavond lag de focus vooral op de WK-loting, maar ook in eigen land rolde de bal. In de Challenger Pro League stonden twee wedstrijden op het programma.

Het grote moment van vrijdagavond was ongetwijfeld de WK-loting, maar we mogen ook niet vergeten dat er in België gevoetbald werd. Naast La Louvière - FCV Dender werden er twee CPL-wedstrijden gespeeld.

Patro op 0-0 gehouden door Charleroi

Olympic Charleroi nam het op tegen Patro Eisden Maasmechelen. De Limburgers waren favoriet in het duel, tegen de voorlaatste van de stand, maar kregen het toch niet zo gemakkelijk.

Charleroi liet zo'n 61% balbezit noteren, al kreeg Patro meer pogingen bij elkaar gespeeld. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel, waardoor Patro voorlopig stijgt naar de vierde plaats. 

Seraing in eigen huis geklopt door Eupen

Verder ging KAS Eupen op bezoek bij Seraing. De club uit het Duitstalig gedeelte van België domineerde de wedstrijd met bijna 70% balbezit.

In minuut 52 kon Isaac Nuhu het enige doelpunt van de wedstrijd scoren, wat later ook de drie punten voor Eupen betekende. Zij blijven zevende in het klassement, terwijl Seraing op de 15 plaats blijft bengelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

23:00
FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

22:48
Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

22:00
De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

21:40
Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

21:20
Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

21:00
2
Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

20:21
3
Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

19:42
22
Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

19:40
Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots Interview

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

19:20
Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken Reactie

Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken

18:46
Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson

Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson

19:00
2
Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

18:20
Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

18:00
Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

17:40
Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

16:45
2
Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

17:20
Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

16:15
1
KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

17:00
Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden" Interview

Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden"

16:30
2
Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

15:30
7
Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

16:00
Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek Analyse

Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek

15:15
3
Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

15:00
Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM

Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM

13:45
1
Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

14:00
10
'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

14:20
1
Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

13:01
7
"Echt belachelijk": Doelman Marko Ilic kan er niet mee lachen

"Echt belachelijk": Doelman Marko Ilic kan er niet mee lachen

13:15
De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

12:00
8
Drama voor Rode Duivel: Belgische middenvelder loopt weer blessure op na tien maanden revalideren

Drama voor Rode Duivel: Belgische middenvelder loopt weer blessure op na tien maanden revalideren

13:31
Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

12:41
Thomas Meunier wil tot zijn 40ste voetballen... maar niet als rechtsback: "Kers op de taart"

Thomas Meunier wil tot zijn 40ste voetballen... maar niet als rechtsback: "Kers op de taart"

12:20
Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"

Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"

11:40
2
Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals

Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals

11:10
17
Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

11:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 16
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Seraing Seraing 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 06/12 Jong Genk Jong Genk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 06/12 K Beerschot VA K Beerschot VA
SK Beveren SK Beveren 06/12 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 06/12 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 07/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 07/12 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech Sv1978 Sv1978 over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar w-b forever w-b forever over Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt" Jon Kaller Jon Kaller over Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase Andreas2962 Andreas2962 over Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?" Andreas2962 Andreas2962 over Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van? Nelvafrel Nelvafrel over Club Brugge NXT - K Beerschot VA: - Swakken Swakken over Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM Swakken Swakken over Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved