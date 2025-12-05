Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

De Rode Duivels komen vrijdag te weten tegen wie ze uitkomen op het WK 2026. Bondscoach Rudi Garcia is in Washington aanwezig bij de loting en blikt vooruit op wat een belangrijk moment wordt voor België.

Vrijdagavond weten de Rode Duivels wie hun tegenstanders zijn op het WK 2026. Rudi Garcia is met Vincent Mannaert in Washington om het evenement live te volgen.

"Het is spannend", zegt de bondscoach bij Sporza. "Opwindend. We kennen niet alleen de tegenstanders en de groep, maar zullen ook weten wat onze uitvalsbasis wordt. Het is het belangrijkst om de spelers in de juiste omstandigheden te kunnen klaarstomen."

Garcia ziet geen slechte loting en houdt ambities bewust breed

Er is geen bepaalde loting waar Garcia op hoopt. "Er is geen slechte loting. Er zijn nu eenmaal geen gemakkelijke matchen. Het doel is om door te stoten en dan zo ver mogelijk te raken."



"We moeten het doel en de ambities van elkaar loskoppelen. Het doel is om de eerste ronde te overleven, de ambitie is grenzeloos", gaat hij verder. Als Fransman zou een match tegen Frankrijk uiteraard extra speciaal zijn

"Een finale tegen Frankrijk? De tegenstander maakt me niet uit. Als je zo ver mogelijk wil raken, moet je de grote landen kloppen", besluit de bondscoach.