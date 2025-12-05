'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

KRC Genk kijkt opnieuw richting Italië voor versterking. De Limburgers hebben hun oog laten vallen op Farès Ghedjemis, een jonge winger die indruk maakt in de Serie B.

KRC Genk speurt de transfermarkt altijd af, op zoek naar ruwe diamanten. De Limburgers hebben er nu mogelijk eentje gevonden in Italië, al gaat het om een rechtsvoor, waar ze op dit moment wel genoeg opties hebben.

Volgens transferexpert Nicolo Schira toont Genk interesse in Farès Ghedjemis, die bij Frosinone actief is. De 23-jarige winger maakt indruk in de Italiaanse Serie B.

Genk laat zijn oog vallen op Franse winger

Daar scoorde hij 5 keer in 14 competitiewedstrijden en was hij goed voor 2 assists. Mooie cijfers, maar een wintertransfer lijkt opvallend. Kos Karetsas speelt tegenwoordig als rechtsbuiten, terwijl er met Jarne Steuckers nog een goede optie op die positie rondloopt.

Verder is er ook nog Junya Ito, die in de lappenmand ligt. Het kan uiteraard wel zijn dat Genk op een mogelijk vertrek van Karetsas in de komende zomer wil anticiperen.

De in 2002 geboren Fransman is volgens Transfermarkt zo'n 750.000 euro waard. Ghedjemis pikte al zes wedstrijden in de Serie A mee. Dit seizoen startte hij al aan iedere match.