Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM

Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RWDM Brussels staat voor een cruciale derby tegen RSCA Futures. Coach Frédéric Frans benadrukt dat de wedstrijd bepalend kan zijn voor het vertrouwen binnen zijn jonge ploeg.

Ervaring en tegenslagen

De nederlaag tegen Francs Borains kwam hard aan. “We zijn goed van start gegaan tegen Francs Borains, alles is volgens plan verlopen, maar dan merk je opnieuw dat je een jonge ploeg hebt: de kleinste tegenslag zorgt telkens voor een klap”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Het gebrek aan ervaring speelt de ploeg duidelijk parten.

Frans wijst erop dat de club bewust koos om niet zwaar te investeren in routine. “Wat ons overkomt, heeft allemaal met ervaring te maken.” Hij benadrukt dat spelers moeten leren kalm te blijven bij tegenslagen. “Die gelijkmaker is een fantastische goal. Dat kan gebeuren, maar als je op dat moment thuis op 1-1 staat, kan je die wedstrijd nog makkelijk winnen.”

Vertrouwen in speelstijl

De coach ziet de derby als kans om het vertrouwen terug te winnen. Enkel met een zege te pakken kan het geloof in eigen kunnen terugkomen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het natuurlijk is om vertrouwen te hebben in je eigen speelstijl.

Hij benadrukt dat een derby altijd op scherp gespeeld wordt. Ondanks de teleurstellende resultaten ziet Frans positieve signalen. “Onze wedstrijden zijn niet slecht, hè. We zitten telkens aan 60 à 65 procent balbezit en dwingen meerdere kansen af.” Tegen Francs Borains had RWDM volgens hem bij rust al meerdere doelpunten kunnen maken.

Resultaten en druk

De coach beseft dat de discussie over zijn positie niet uit de lucht gegrepen is. “Een coach wordt beoordeeld op de resultaten. Je kan alle voornoemde excuses opsommen, maar uiteindelijk gaat het om de punten.” Met een reeks van 1 op 15 staat hij onder druk, maar hij blijft strijdvaardig. “Ik zie nog voldoende positieve elementen. Ik blijf me volledig geven”, besluit Frans.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg RSCA Futures - RWDM Brussels live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (06/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels
RSCA Futures

Meer nieuws

Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

15:30
Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek Analyse

Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek

15:15
Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

15:00
'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

14:20
1
"Echt belachelijk": Doelman Marko Ilic kan er niet mee lachen

"Echt belachelijk": Doelman Marko Ilic kan er niet mee lachen

13:15
Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

14:00
9
Drama voor Rode Duivel: Belgische middenvelder loopt weer blessure op na tien maanden revalideren

Drama voor Rode Duivel: Belgische middenvelder loopt weer blessure op na tien maanden revalideren

13:31
Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

13:01
5
Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

12:41
Thomas Meunier wil tot zijn 40ste voetballen... maar niet als rechtsback: "Kers op de taart"

Thomas Meunier wil tot zijn 40ste voetballen... maar niet als rechtsback: "Kers op de taart"

12:20
De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

12:00
8
Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"

Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"

11:40
2
Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals

Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals

11:10
18
Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

11:00
3
Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert?

Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert?

10:45
6
Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken Opinie

Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken

10:15
Hoe groot is de kans dat Anderlecht, Gent, Standard en Union in hun opzet slagen?

Hoe groot is de kans dat Anderlecht, Gent, Standard en Union in hun opzet slagen?

10:30
4
Vanavond loting voor het WK: in deze groep willen Rode Duivels zeker NIET terecht komen

Vanavond loting voor het WK: in deze groep willen Rode Duivels zeker NIET terecht komen

10:00
14
Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

09:30
1
Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

09:15
1
🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

09:00
Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

08:40
Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

08:20
Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

08:00
Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

07:20
11
KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

07:40
1
Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

07:00
Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

06:30
3
Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

06:15
1
Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

06:00
Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

23:59
16
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

23:09
'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

22:30
'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

23:00
Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

22:34
Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 16
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Seraing Seraing 20:00 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 06/12 Jong Genk Jong Genk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 06/12 K Beerschot VA K Beerschot VA
SK Beveren SK Beveren 06/12 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 06/12 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 07/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 07/12 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar William Wallace William Wallace over Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV Andreas2962 Andreas2962 over De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar" Andreas2962 Andreas2962 over Vanavond loting voor het WK: in deze groep willen Rode Duivels zeker NIET terecht komen Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert? Nelvafrel Nelvafrel over 'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger' Nelvafrel Nelvafrel over Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over Nelvafrel Nelvafrel over Hoe groot is de kans dat Anderlecht, Gent, Standard en Union in hun opzet slagen? --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals Andreas2962 Andreas2962 over Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved