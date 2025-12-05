Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM

RWDM Brussels staat voor een cruciale derby tegen RSCA Futures. Coach Frédéric Frans benadrukt dat de wedstrijd bepalend kan zijn voor het vertrouwen binnen zijn jonge ploeg.

Ervaring en tegenslagen

De nederlaag tegen Francs Borains kwam hard aan. “We zijn goed van start gegaan tegen Francs Borains, alles is volgens plan verlopen, maar dan merk je opnieuw dat je een jonge ploeg hebt: de kleinste tegenslag zorgt telkens voor een klap”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Het gebrek aan ervaring speelt de ploeg duidelijk parten.

Frans wijst erop dat de club bewust koos om niet zwaar te investeren in routine. “Wat ons overkomt, heeft allemaal met ervaring te maken.” Hij benadrukt dat spelers moeten leren kalm te blijven bij tegenslagen. “Die gelijkmaker is een fantastische goal. Dat kan gebeuren, maar als je op dat moment thuis op 1-1 staat, kan je die wedstrijd nog makkelijk winnen.”

Vertrouwen in speelstijl

De coach ziet de derby als kans om het vertrouwen terug te winnen. Enkel met een zege te pakken kan het geloof in eigen kunnen terugkomen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het natuurlijk is om vertrouwen te hebben in je eigen speelstijl.

Hij benadrukt dat een derby altijd op scherp gespeeld wordt. Ondanks de teleurstellende resultaten ziet Frans positieve signalen. “Onze wedstrijden zijn niet slecht, hè. We zitten telkens aan 60 à 65 procent balbezit en dwingen meerdere kansen af.” Tegen Francs Borains had RWDM volgens hem bij rust al meerdere doelpunten kunnen maken.

Resultaten en druk

De coach beseft dat de discussie over zijn positie niet uit de lucht gegrepen is. “Een coach wordt beoordeeld op de resultaten. Je kan alle voornoemde excuses opsommen, maar uiteindelijk gaat het om de punten.” Met een reeks van 1 op 15 staat hij onder druk, maar hij blijft strijdvaardig. “Ik zie nog voldoende positieve elementen. Ik blijf me volledig geven”, besluit Frans.