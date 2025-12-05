Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

Club Brugge maakt zich na de bekerzege tegen OHL op voor een cruciale match op het veld van STVV. Nicky Hayen treft zijn ex-ploeg, en blauw-zwart reist met enkele terugkeerders maar ook opvallende afwezigen naar Limburg.

Club Brugge won woensdagavond met 1-2 van OH Leuven in de Beker van België. Blauw-zwart bekert dus verder en komt Charleroi op verplaatsing tegen in de kwartfinales.

Maar de volgende match is altijd de belangrijke, en dat is nu de clash op bezoek bij STVV, de ex-ploeg van trainer Nicky Hayen. Die greep al in, daags voor de wedstrijd, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Club trekt naar STVV met belangrijke comeback

Ondertussen maakte Club ook zijn selectie bekend voor de wedstrijd tegen STVV. Romeo Vermant is er logischerwijs niet bij, hij liep een hersenschudding op tegen OHL.

Jorne Spileers en Mamadou Diakhon, die ziek waren, zitten wel bij de selectie van Hayen. Zaïd Romero was vanwege een rugblessure ook twijfelachtig. Hij is er uiteindelijk niet bij.

Kaye Furo maakt zijn rentree in de selectie, terwijl we nog een opvallende comeback krijgen. Kyriani Sabbe, die met een liesblessure kampte, is ook mee naar Limburg getrokken.