Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

Tegen het in vorm verkerende STVV moet Club Brugge vol aan de bak om niet weg te zakken in het klassement. Nicky Hayen greep al in.

Club Brugge verloor drie van zijn laatste vijf wedstrijden en won de andere twee met het kleinste verschil. Nicky Hayen heeft werk en wil tegen STVV, zijn ex-club, opnieuw de drie punten mee naar huis nemen.

Makkelijk zal dit zeker niet worden: Sint-Truiden is de ploeg in vorm. De Kanaries staan vierde en tellen met 30 punten slechts twee eenheden minder dan blauw-zwart.

Club Brugge trekt al een dag eerder naar Limburg

Om zijn ploeg optimaal voor te bereiden op het duel van zaterdagavond heeft Hayen al ingegrepen. Club Brugge reist namelijk vrijdagmiddag rond 12u30 al richting Limburg.

Het Nieuwsblad schrijft dat Hayen met zijn troepen nog een laatste training zal houden op Stayen. Zo kunnen de Bruggelingen het kunstgras daar al eens voelen voor de match.

