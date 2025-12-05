Zware bedenkingen bij uitstel competitiehervorming: "Regels veranderen tijdens het seizoen?"

AA Gent, Standard, Anderlecht en Union vragen om de hervorming van de Belgische competitie minstens één seizoen uit te stellen. Ze willen volgend jaar nog niet de play-offs afschaffen. Analist Peter Vandenbempt heeft daar zware bedenkingen bij.

De clubs verwijzen naar grote onzekerheid rond mediapartner DAZN en de rechtszaak over het U23-quotum in de Challenger Pro League. Analist Peter Vandenbempt begrijpt hun bezorgdheid wel. "Kortom, grote onzekerheid en het is volgens de vier clubs beter om de hervorming minstens als tijdelijke maatregel één seizoen uit te stellen", klinkt het bij Sporza.

De eis is niet nieuw. "AA Gent-voorzitter Sam Baro heeft dat op de vorige Algemene Vergadering van de Pro League ook al aangekaart. Dat is toen eigenlijk vrij snel opzijgeschoven", aldus Vandenbempt.

Over de haalbaarheid van uitstel merkt hij op: "Ik deel alle bezorgdheden die zij formuleren over de negatieve gevolgen - sportief én financieel - die een terugkeer naar een competitie met 18 clubs zou kunnen hebben."

Ineens meer clubs die degraderen? Dat kan niet

Toch waarschuwt hij: "Alleen is het wat mij betreft onmogelijk. Je kan niet in de loop van de competitie de regels veranderen, waardoor nu ineens toch een aantal clubs zou degraderen."

Lees ook... Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels›Momenteel kan er dit seizoen slechts één ploeg degraderen, maar bij uitstel dreigt er meer onzekerheid. "Als je dat zou doorvoeren tijdens het seizoen, zal er nog een veel grotere rechtsonzekerheid zijn", besluit Vandenbempt.