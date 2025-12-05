Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

KAA Gent snakt naar een nieuwe competitiezege en hoopt die zaterdag tegen Union te vinden. Met de terugkeer van Max Dean krijgt Ivan Leko eindelijk opnieuw een sleutelspeler in zijn aanval.

KAA Gent moet dringend punten pakken in de Jupiler Pro League. Begin november kregen de Buffalo's een 4-0 nederlaag tegen OH Leuven te verwerken en sindsdien werd er in de competitie niet meer gewonnen.

Dit weekend krijgen ze een nieuwe kans tegen Union SG. Zaterdagavond trekken ze naar Brussel, mét een belangrijke terugkeer. Max Dean is er namelijk weer bij nadat hij zijn schorsing uitzat.

Leko rekent opnieuw op Dean als basisspeler

Tegen OHL kreeg de spits rood na een ware aanslag op Mathieu Maertens. Nu is hij er weer bij, naar alle waarschijnlijkheid als titularis. "Max Dean was in mijn hoofd altijd een basisspeler", zegt Ivan Leko bij Het Nieuwsblad.

"Dat is een speler die in principe vijftien goals en zeven of acht assists verzamelt op een seizoen maar we hebben hem lang gemist", beseft de Kroatische trainer. "We hebben ook intensief met hem gepraat."

"Je moet de juiste focus vinden. De voorbije twee à drie weken was hij echter heel gefocust en ik verwacht hem dan ook in sterke vorm", besluit Leko.