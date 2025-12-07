"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent keerde met frustratie huiswaarts na de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Matisse Samoise zette de Buffalo's vroeg op voorsprong, maar Union sloeg terug en de Gentenaars kwamen steeds meer onder druk te staan.

Bij het laatste fluitsignaal was de ontgoocheling groot. Gent voelde dat een overwinning, die binnen handbereik lag, aan hun neus voorbijging. Diverse momenten in de match zetten de zenuwen van de bezoekers flink op de proef.

Matisse Samoise liet na afloop zijn ongenoegen duidelijk merken. “We zijn bestolen! Ik begrijp het niet: de vierde man staat op enkele meters van de lijn, de assistent-scheidsrechter kijkt mee, en zelfs de VAR grijpt niet goed in. De VAR zou afgeschaft moeten worden, nietwaar? Dit toont dat degenen die daar werken geen idee hebben van voetbal.”

Krijgt Samoise nog een straf voor zijn uitspraken?

De Gentse middenvelder doelde op het doelpunt van Union, dat volgens hem nooit had mogen gelden. Samoise is ervan overtuigd dat deze fout zijn team de drie punten kostte en dat het resultaat daardoor onrechtvaardig is.

Scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui erkende na de wedstrijd een fout bij de bewuste actie. Zijn verklaring komt erop neer dat er sprake was van een beoordelingsfout, iets wat de gemoederen aan Gentse zijde alleen maar verder opstookte.

Lees ook... 🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze nietDe felle woorden van Samoise zouden hem overigens een mogelijke sanctie kunnen opleveren. Voorlopig blijft de discussie rond de VAR en de gemiste overwinning het gespreksonderwerp in Gent.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG
Matisse Samoise

Meer nieuws

LIVE: De Mil voert dubbele vervanging door bij de rust en laat onder andere Guiagon aan de kant Live

LIVE: De Mil voert dubbele vervanging door bij de rust en laat onder andere Guiagon aan de kant

14:38
🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

09:00
16
Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

14:30
🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

14:15
Geen ideale generale repetitie richting Marseille: Union SG laat punten liggen tegen KAA Gent

Geen ideale generale repetitie richting Marseille: Union SG laat punten liggen tegen KAA Gent

20:11
Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

14:00
LIVE: "Het zal tegen de klok zijn": het gepuzzel voor Vandenbroeck gaat verder tegen OH Leuven

LIVE: "Het zal tegen de klok zijn": het gepuzzel voor Vandenbroeck gaat verder tegen OH Leuven

12:45
Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

13:30
Ivan Leko woest: "Wat doen ze bij de VAR dan, een pilsje drinken?"

Ivan Leko woest: "Wat doen ze bij de VAR dan, een pilsje drinken?"

21:30
5
Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

13:00
🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

12:00
1
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

11:00
Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

11:30
1
LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

10:15
Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

11:00
6
Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

10:00
32
LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

09:45
Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

10:30
2
Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Reactie

Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard

09:15
1
🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

18:45
1
Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

09:30
2
Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

08:40
Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

08:20
6
En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

06:15
Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat"

Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat"

07:00
2
Club Brugge pakt 3 op 12 na nieuwe nederlaag: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Club Brugge pakt 3 op 12 na nieuwe nederlaag: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

23:46
14
Amper vier speelminuten dit seizoen: keert hij na MLS-finale definitief terug naar België?

Amper vier speelminuten dit seizoen: keert hij na MLS-finale definitief terug naar België?

06:30
STVV en Club Brugge zorgen voor spektakel in thriller met vijf doelpunten

STVV en Club Brugge zorgen voor spektakel in thriller met vijf doelpunten

22:46
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/12: Spileers - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/12: Spileers - Angulo

22:45
Eerst Premier League, nu ook interesse uit andere topcompetities voor Spileers

Eerst Premier League, nu ook interesse uit andere topcompetities voor Spileers

22:45
🎥 Kreeg STVV een terechte strafschop? Beslissing van VAR zorgt voor heel wat discussie

🎥 Kreeg STVV een terechte strafschop? Beslissing van VAR zorgt voor heel wat discussie

21:58
24
Dit kost Genk al een seizoen lang punten: wat gaat coach Thorsten Fink eraan doen?

Dit kost Genk al een seizoen lang punten: wat gaat coach Thorsten Fink eraan doen?

21:50
1
JPL-coach boos op ploeg én fans: "Dan zeggen ze dat het schandalig is"

JPL-coach boos op ploeg én fans: "Dan zeggen ze dat het schandalig is"

22:15
Johan Boskamp maakt zijn eerste analyse van WK-groep van Rode Duivels

Johan Boskamp maakt zijn eerste analyse van WK-groep van Rode Duivels

23:00
Zo grootvader, zo kleinzoon? Jeugdproduct Lierse en Beerschot hakt knoop door bij Gent

Zo grootvader, zo kleinzoon? Jeugdproduct Lierse en Beerschot hakt knoop door bij Gent

21:10
Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

21:20
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 16:00 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen - Charleroi: 1-0 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad JaKu JaKu over Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat" Olympia86 Olympia86 over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise Charly Charly over Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?" Dirk1897 Dirk1897 over Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Ivan Leko woest: "Wat doen ze bij de VAR dan, een pilsje drinken?" OH boy OH boy over Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit LD 007 LD 007 over Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Dirk1897 Dirk1897 over OH Leuven - Zulte Waregem: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved