"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

KAA Gent keerde met frustratie huiswaarts na de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Matisse Samoise zette de Buffalo's vroeg op voorsprong, maar Union sloeg terug en de Gentenaars kwamen steeds meer onder druk te staan.

Bij het laatste fluitsignaal was de ontgoocheling groot. Gent voelde dat een overwinning, die binnen handbereik lag, aan hun neus voorbijging. Diverse momenten in de match zetten de zenuwen van de bezoekers flink op de proef.

Matisse Samoise liet na afloop zijn ongenoegen duidelijk merken. “We zijn bestolen! Ik begrijp het niet: de vierde man staat op enkele meters van de lijn, de assistent-scheidsrechter kijkt mee, en zelfs de VAR grijpt niet goed in. De VAR zou afgeschaft moeten worden, nietwaar? Dit toont dat degenen die daar werken geen idee hebben van voetbal.”

Krijgt Samoise nog een straf voor zijn uitspraken?

De Gentse middenvelder doelde op het doelpunt van Union, dat volgens hem nooit had mogen gelden. Samoise is ervan overtuigd dat deze fout zijn team de drie punten kostte en dat het resultaat daardoor onrechtvaardig is.

Scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui erkende na de wedstrijd een fout bij de bewuste actie. Zijn verklaring komt erop neer dat er sprake was van een beoordelingsfout, iets wat de gemoederen aan Gentse zijde alleen maar verder opstookte.

De felle woorden van Samoise zouden hem overigens een mogelijke sanctie kunnen opleveren. Voorlopig blijft de discussie rond de VAR en de gemiste overwinning het gespreksonderwerp in Gent.