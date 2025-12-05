Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

De onzekerheid rond de toekomst van het Belgische voetbal op televisie blijft groot. Toch verzekert DAZN-topman Massimo D'Amario dat fans voorlopig geen zwart scherm hoeven te vrezen.

DAZN besloot onlangs om eenzijdig het contract met de Pro League stop te zetten. Er heerst onzekerheid bij de Belgische voetbalfans. Maar voorlopig hoeven ze niets te vrezen, volgens Massimo D’Amario, CEO van DAZN België.

Een zwart scherm zou er niet komen. "Neen. Wij hebben voorgesteld om tot het einde van het seizoen alle wedstrijden te blijven produceren en uitzenden, zelfs al is het contract juridisch geëindigd, om de fans en de clubs te beschermen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

DAZN wil blijven betalen, maar wacht op antwoord

"We hebben ook voorgesteld, in afwachting van de arbitrale beslissing, om alle inkomsten uit het Belgische voetbal, inclusief de inkomsten van de DAZN-abonnees, door te storten aan de Pro League, minus de operationele kosten", gaat hij verder.

Dus het mediabedrijf wil wel blijven betalen, voorlopig dan toch. "Het idee was eenvoudig: wij wilden geen enkel voordeel halen uit een onzekere situatie."

Maar momenteel gebeurt dat nog niet. Volgens D'Amario heeft de Pro League namelijk nog niet gereageerd op hun voorstel.