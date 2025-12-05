Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals

Antwerp heeft groen licht gekregen om Tribune 2 officieel te openen. De tribune gaat voor het eerst in gebruik tijdens de thuiswedstrijd tegen KRC Genk komende zondag om 18u30.

De club meldt dat alles in het werk is gesteld om Tribune 2 klaar te krijgen voor de fans. Het belooft meteen een vol uitverkocht spektakel te worden.

Een aantal details, zoals de drank- en eetstanden en de toiletten, zullen de komende weken nog worden afgewerkt. Maar dat verandert niets aan het grote nieuws: Tribune 2 is klaar voor gebruik.

De Bosuil is - inclusief Tribune 2 - uitverkocht voor de match tegen Genk

Voorafgaand aan de match plant Antwerp een speciale huldiging voor de supporters. Nadere informatie over het programma volgt nog.

De oude Tribune 2 werd in mei gesloopt vanwege veiligheidsredenen en stond al jaren buiten gebruik.

De nieuwe tribune kostte ruim 12 miljoen euro en is nu volledig klaar om de Antwerp-fans te ontvangen. Komend weekend beleeft de Bosuil een historische dag.