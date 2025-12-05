De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

De toekomst van Arthur Vermeeren lijkt belist: "We willen hem al twee jaar"

Olympique Marseille wil Arthur Vermeeren graag houden voor volgend seizoen. Hij wordt verhuurd door RB Leipzig met een optie tot koop. Sportief directeur Medhi Benatia heeft zich uitgesproken over het geval van het jonge Belgische talent.

Een contractverlenging van het Belgische talent lijkt op schema te liggen, vertelt Medhi Benatia aan de microfoon van RMC Sport (After RMC): "We hebben de optie, wij hebben voorrang om hem te behouden. Het is een geweldige kerel, heel kalm, op zijn plek. Het idee is om met hem verder te gaan."

"Als hij het naar zijn zin heeft - en ik denk dat dat zo is - en hij nog steeds wil schitteren met een sterk team, is hij van harte welkom, want het is echt een goede speler", vervolgt hij.

L'OM toont al 2 jaar interesse

Hij onthult dat OM al een tijdje geïnteresseerd was in het profiel van het Belgische talent: "We willen Vermeeren al 2 jaar bij OM! Vorig jaar is het niet gelukt, dit jaar zijn we teruggekomen om hem te halen. Hij laat ons zien dat hij een heel belangrijke speler kan worden. Dat moet hij zijn en dat is hij nu zelfs al."

"Intern zeggen we tegen Vermeeren dat als hij met zijn kwaliteiten die extra drive toont om de strijd aan te gaan, want de Ligue 1 is een fysieke competitie, ik niet zie hoe hij geen toegevoegde waarde kan zijn", benadrukt de sportief directeur.

Na te hebben moeten vechten voor zijn plek, lijkt Arthur Vermeeren nu een niet te betwisten basisspeler in de ogen van Roberto De Zerbi. Deze vrijdag zullen de Marseillais naar Lille reizen voor de 15e speeldag van de Ligue 1.

Volg Lille OSC - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

