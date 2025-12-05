Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

Denemarken ging op de slotspeeldag van de WK-kwalificaties verrassend onderuit tegen Schotland. Door die nederlaag moeten Brian Riemer en zijn ploeg alsnog play-offs spelen om een ticket voor het WK te bemachtigen.

Denemarken zakte op de slotspeeldag van de WK-kwalificaties door de mand. In de beslissende wedstrijd tegen Schotland verloor Brian Riemer met zijn land van Schotland.

De Schotten scoorden twee keer in de extra tijd om met 4-2 te winnen. Dankzij die nederlaag is Denemarken nog niet zeker van zijn WK-deelname. Het moet nog play-offs spelen.

"Alles zat wat tegen. Een rode kaart, een goal in 93e minuut... De focus ligt nog op de play-offs, maar we kijken toch al uit naar de loting", vertelde Brian Riemer volgens Sporza voor de loting.

Riemer hoopte op een duel met België op het WK

Als Denemarken voorbij de play-offs raakt en zich alsnog plaatst voor het WK, komt het in een groep met Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea terecht. De voormalige trainer van Anderlecht was liever België tegengekomen.

"Dat zou ik leuk vinden. België is natuurlijk een sterk team. Je hoopt op een haalbare groep, maar als ik zelf mag kiezen, zou ik België wel willen tegenkomen", vertelde hij nog.

