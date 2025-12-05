Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

PSG kloppen vorig weekend, maar vervolgens verliezen op het veld van Brest? Het overkwam Sébastien Pocognoli bij AS Monaco.

Het is moeilijk in te schatten waar Monaco naartoe gaat dit seizoen. De overwinning tegen PSG leek een ommekeer te kunnen betekenen, maar de ploeg van Sébastien Pocognoli toonde opnieuw haar beperkingen. De uitmatch tegen Brest moest hen opnieuw op het juiste spoor zetten.

Nog altijd niet op de goede weg

De wedstrijd begon zonder al te veel gevaar voor Monaco. Maar Brest, dat vastberadener speelde, sloeg als eerste toe. Kamory Doumbia kopte de 1-0 binnen in de 28ste minuut. Aan de rust keek Monaco tegen een achterstand aan.

Rond het uur werd het voor Brest lastiger toen Ludovic Ajorque rood kreeg na een te harde tackle op Lamine Camara, waardoor de thuisploeg met tien verder moest. Maar ondanks dat numerieke overwicht slaagde Monaco er niet in om langszij te komen.

Paul Pogba viel in de 69ste minuut nog in om rust en creativiteit te brengen, maar Monaco was te voorspelbaar om de gelijkmaker te forceren. De nederlaag tempert het optimisme meteen weer.

Door deze nieuwe tik zakt Monaco naar de zevende plaats met 23 punten. Pocognoli, binnengehaald om de ploeg een nieuwe stijl aan te meten, voelt de druk toenemen. Het bestuur zou zich stilaan vragen kunnen beginnen stellen…