Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

Victor Vazquez (38) kondigt zijn voetbalpensioen aan. "Hallo iedereen. De dag is aangebroken. De dag waar geen enkele voetballer naar verlangt", zegt hij in een Instagramvideo.

“Mijn passie zal nooit verdwijnen. Maar ik ben 38 - bijna 39 - en dan weet je dat het einde eraan komt.” De Spanjaard begon zijn carrière bij FC Barcelona en speelde vanaf zijn 19e bij de B-ploeg.

Hij kwam ook af en toe uit voor het eerste elftal en scoorde in december 2010 in de Champions League tegen Rubin Kazan. Door een zware knieblessure brak hij echter nooit door tot de absolute wereldtop.

In de zomer van 2011 trok Vazquez naar België, bij Club Brugge. Daar beleefde hij de beste jaren van zijn carrière. In 2014-2015 werd hij een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League en in 2015 won hij de Beker van België en werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Club Brugge is zijn thuis, zegt Victor Vazquez

Over zijn tijd bij Club Brugge zegt hij: “Daar bracht ik vijf prachtige jaren door en werd mijn enige zoon Leo geboren. Brugge zal voor altijd mijn tweede thuis zijn. Daar kreeg ik de kans om naam te maken in Europa. Daarom, Club Brugge: miljoen keer bedankt.” In totaal speelde hij 173 matchen, scoorde 25 goals en gaf 50 assists.

Na Brugge speelde Vazquez nog in Mexico, Canada, Qatar, bij Eupen, de Verenigde Staten, India en Andorra. Bij FC Santa Colomna in Andorra hangt hij nu zijn schoenen aan de haak.

Maar zijn verhaal stopt niet bij zijn spelerscarrière. “Ik start hier aan een nieuw fantastisch verhaal als trainer. En daarvoor moet ik Santa Colomna bedanken voor de mooie kans,” besluit Vazquez.