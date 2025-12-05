De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

België opent zijn WK 2026 tegen drie tegenstanders met zeer uiteenlopende profielen. De eerste wedstrijd is op 15 juni tegen Egypte.

België begint zijn WK op 15 juni tegen Egypte, waarschijnlijk in Los Angeles. Een ideaal decor om meteen voluit te gaan. Naast het land van Mo Salah komen de Rode Duivels ook Iran en Nieuw-Zeeland tegen. Wij gaan iets dieper in op de WK-tegenstanders van België.

Egypte

De Egyptische ploeg heeft opnieuw stabiliteit gevonden sinds haar kwalificatie. Onder Hossam Hassan speelt het team met meer vertrouwen en energie. De gevaarlijkste speler blijft Mohamed Salah, maar hij is zeker niet de enige troef.

Omar Marmoush, die stappen vooruit zet bij Manchester City, brengt snelheid en creativiteit, waardoor Egypte moeilijker te ontcijferen is. Mo Salah kent nu wel een mindere periode bij Liverpool.

Iran

Iran plaatste zich na een kwalificatie die pas in de slotminuten werd veilig gesteld. Coach Amir Ghalenoei probeert een directere speelstijl te hanteren dan de voorbije jaren. De sleutelspeler blijft Mehdi Taremi, aanvaller van Olympiakos. Iran is niet de meest spectaculaire tegenstander, maar kan wel degelijk problemen veroorzaken als je hen te veel ruimte laat. De wedstrijd tegen hen staat gepland op 21 juni.

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland keert terug op het wereldtoneel met een eenvoudige, gedisciplineerde ploeg. Het is geen selectie die gewend is aan grote toernooien, maar ze verdiende haar plaats door hard te werken als collectief. De bekendste naam is Chris Wood, spits van Nottingham Forest en ploegmaat van Rode Duivel Matz Sels.

Dit is in het kort een blik op de tegenstanders van België. Moeten de Rode Duivels dit WK met veel vertrouwen ingaan, of is enige voorzichtigheid toch geboden? Eigenlijk is er geen enkel excuus om niet als groepswinnaar te eindigen.