Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

Club NXT hoopt voor Nieuwjaar weg te geraken van de laatste plaats in de Challenger Pro League. Siebe Wylin, terug na blessure, moet als ervaren kracht mee het verschil maken.

Terugkeer na blessure

Olympic Charleroi gaf met een reeks van 8 op 15 de rode lantaarn door aan Club NXT. De Brugse beloften wachten nog steeds op hun eerste overwinning. Wylin, die eerder uitkwam voor SV Roeselare en KV Oostende, miste de volledige voorbereiding na een scheur in de ligamenten en een kuitbeenbreuk opgelopen op de training van de eerste ploeg.

Hij revalideerde vier maanden en voelt zich intussen opnieuw fit. “Enkel is er soms sprake van wat stijfheid, maar dat gaat wel snel over.” Bij zijn terugkeer was Tim Wolf al vervangen door Jonas De Roeck. “Ik kan niks goed of slecht zeggen over Tim Wolf, want we werkten eigenlijk nooit samen. Het ligt wel niet aan de trainer”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Wylin ziet wel de nodige vooruitgang onder De Roeck. “Er zijn de laatste weken zeker stappen gezet onder de nieuwe trainer, maar we hebben het moeilijk om een match naar ons toe te trekken.” Aan kwaliteit geen gebrek, maar een eerste driepunter pakken zou veel kunnen veranderen in de hoofdjes.

Omstandigheden en mentale weerbaarheid

Naast sportieve problemen spelen ook externe factoren een rol. “Veel ploegen zetten een laag blok met vijf verdedigers. De velden zijn ook niet altijd top en voor een ploeg als de onze is dat wennen.” Toch benadrukt Wylin dat er geen sprake is van mentale zwakte. “We zijn nochtans sterk als ploeg en ook mentaal is er geen probleem. Er is zeker geen sprake van een mentale crisis en het vertrouwen is zeker niet weg, maar we hebben vooral dat succesje en die drie punten eens nodig.”

Met de terugkeer van Wylin beschikt Club NXT opnieuw over meer ervaring en stabiliteit. De ploeg hoopt dat deze versterking helpt om eindelijk de eerste overwinning binnen te halen en zo de negatieve spiraal te doorbreken.

Volg Club Brugge NXT - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (06/12).

