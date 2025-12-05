Interview Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots
Op de persconferentie van vrijdag sloot Ibe Hautekiet niet uit dat hij zijn contract bij Standard, dat loopt tot 30 juni 2027, wil verlengen. De centrale verdediger wil graag blijven bij de club waar hij van houdt.

Standard kreeg dinsdagavond een stevige dreun te verwerken door de uitschakeling in de achtste finales van de Beker van België tegen Dender. Toch moesten de Rouches de knop snel omdraaien, want zaterdag wacht alweer een belangrijke wedstrijd op het veld van Cercle Brugge.

"De eerste 24 uur zijn altijd moeilijk, er is veel ontgoocheling. De tweede dag moet je het accepteren en focussen op de volgende match. Er zitten ervaren spelers in de groep, zoals Marco (Ilaimaharitra), Casper (Nielsen) en Marlon (Fossey), die weten hoe ze in de kleedkamer moeten spreken", vertelde Ibe Hautekiet, een van de weinigen die dinsdag nog op niveau zat, op de persconferentie.

Hautekiet staat open voor contractverlenging bij Standard

De centrale verdediger van Standard gaf ook tekst en uitleg bij zijn ingetapete knie tijdens de match tegen Dender. "Dat was niet door kniepijn, maar door spanning in de hamstring. Wat blessures betreft had ik vorige zomer last van overbelasting aan mijn buikspieren, maar dat is goed verdwenen. Af en toe voel ik het nog licht, maar het is nooit echt teruggekeerd."

Hautekiet ligt nog onder contract tot 30 juni 2027, en behoort tot de weinige vaste basisspelers bij wie de verbinding binnen twee jaar afloopt. In de zomer waren er al gesprekken over zijn toekomst.

Lees ook... Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden""Ik had begin dit jaar gezegd dat ik 100% een belangrijke rol wilde spelen, en dat we daarna zouden praten. Ik ben gerust. Ik sta open om te praten en te blijven, want ik hou van de club. We zullen zien wat Marc (Wilmots) wil voor de club en voor mij. Dat blijft tussen ons", besloot Hautekiet.

Volg Cercle Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (06/12).

