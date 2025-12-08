Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"

Colin Coosemans keek na de 4-0-nederlaag in Westerlo diep in de spiegel. De doelman, die nog nooit vier goals had geslikt bij Anderlecht, werd geconfronteerd met veel mogelijke verklaringen voor het pijnlijke debacle.

Zijn conclusie bleef echter dezelfde: hij begrijpt niet hoe het kon gebeuren, behalve dat zijn eigen fout het volledige elftal in moeilijkheden bracht. “Mijn blunder ligt aan de basis van dit fiasco", gaf hij toe.

Vermoeidheid? Geen Fans? Geen excuus

De vermoeidheid na de 120 minuten van donderdag in Genk wuifde Coosemans resoluut weg. Volgens hem moet een ploeg als Anderlecht zulke belasting aankunnen. “We speelden vorig seizoen bijna zestig wedstrijden. Een tussendoormatch mag geen probleem zijn", stelde hij.

Dat ook euforie na de kwalificatie zou meegespeeld hebben, vond hij onzin: “We waren net heel scherp op de training van zaterdag. Anders was mijn analyse veel harder geweest.”

Ook druk speelde volgens de doelman geen rol. “Tegen Mechelen lag er nóg meer druk door onze slechte reeks, en toen speelden we één van onze beste matchen.”

Lees ook... 🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht›Het ontbreken van uitsupporters kon evenmin als excuus gelden. “Ze hebben ons al vaak geholpen, zeker thuis. Maar dit resultaat bespaarde hen eigenlijk een lange busrit", klonk het eerlijk.

De Cat trof geen schuld

Dat Anderlecht drie spelers miste – Kana, Augustinsson en Thorgan Hazard – vond Coosemans geen valabele verklaring. “We hebben genoeg kwaliteit in de kern.” De vraag of De Cat een dipje kent, wees hij kordaat af. “Als je naar het eerste doelpunt verwijst: dat is volledig mijn fout. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij treft geen enkele schuld.”

Onderwaardering van Westerlo zag de doelman evenmin als oorzaak. “We wisten dat ze onder hun niveau gerangschikt stonden. In expected points stonden ze zelfs vierde.” Historische uitslagen van 6-0 en 5-0 in Het Kuipje kende hij niet eens. “Daar had ik nog nooit van gehoord.”

Dat Anderlecht op verplaatsing zwak is, wilde Coosemans niet horen. “We wonnen ook in La Louvière, waar topclubs het traditioneel moeilijk hebben.” Alleen bij één mogelijke verklaring knikte hij instemmend: het snelle openingsdoelpunt. “Daar ben ik wél schuldig", zei hij. “Vorig seizoen slikte ik hier al een owngoal door de zon. Toen had ik een excuus, nu helemaal niet.”