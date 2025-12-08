Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Westerlo
| 1 reacties
Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Colin Coosemans keek na de 4-0-nederlaag in Westerlo diep in de spiegel. De doelman, die nog nooit vier goals had geslikt bij Anderlecht, werd geconfronteerd met veel mogelijke verklaringen voor het pijnlijke debacle.

Zijn conclusie bleef echter dezelfde: hij begrijpt niet hoe het kon gebeuren, behalve dat zijn eigen fout het volledige elftal in moeilijkheden bracht. “Mijn blunder ligt aan de basis van dit fiasco", gaf hij toe.

Vermoeidheid? Geen Fans? Geen excuus

De vermoeidheid na de 120 minuten van donderdag in Genk wuifde Coosemans resoluut weg. Volgens hem moet een ploeg als Anderlecht zulke belasting aankunnen. “We speelden vorig seizoen bijna zestig wedstrijden. Een tussendoormatch mag geen probleem zijn", stelde hij.

Dat ook euforie na de kwalificatie zou meegespeeld hebben, vond hij onzin: “We waren net heel scherp op de training van zaterdag. Anders was mijn analyse veel harder geweest.”

Ook druk speelde volgens de doelman geen rol. “Tegen Mechelen lag er nóg meer druk door onze slechte reeks, en toen speelden we één van onze beste matchen.”

Lees ook... 🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen brachtHet ontbreken van uitsupporters kon evenmin als excuus gelden. “Ze hebben ons al vaak geholpen, zeker thuis. Maar dit resultaat bespaarde hen eigenlijk een lange busrit", klonk het eerlijk.

De Cat trof geen schuld

Dat Anderlecht drie spelers miste – Kana, Augustinsson en Thorgan Hazard – vond Coosemans geen valabele verklaring. “We hebben genoeg kwaliteit in de kern.” De vraag of De Cat een dipje kent, wees hij kordaat af. “Als je naar het eerste doelpunt verwijst: dat is volledig mijn fout. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij treft geen enkele schuld.”

Onderwaardering van Westerlo zag de doelman evenmin als oorzaak. “We wisten dat ze onder hun niveau gerangschikt stonden. In expected points stonden ze zelfs vierde.” Historische uitslagen van 6-0 en 5-0 in Het Kuipje kende hij niet eens. “Daar had ik nog nooit van gehoord.”

Dat Anderlecht op verplaatsing zwak is, wilde Coosemans niet horen. “We wonnen ook in La Louvière, waar topclubs het traditioneel moeilijk hebben.” Alleen bij één mogelijke verklaring knikte hij instemmend: het snelle openingsdoelpunt. “Daar ben ik wél schuldig", zei hij. “Vorig seizoen slikte ik hier al een owngoal door de zon. Toen had ik een excuus, nu helemaal niet.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo
Colin Coosemans

Meer nieuws

🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

07:20
Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

09:00
Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

08:40
Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Reactie

Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"

18:15
8
Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen" Reactie

Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen"

20:15
Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo Reactie

Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo

19:15
3
Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

19:00
6
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

17:53
Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

08:20
Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in" Reactie

Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in"

08:00
Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

07:46
15
Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

07:00
10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

07:40
1
Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

06:30
Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

22:45
1
🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

20:15
Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende" Reactie

Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"

22:35
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Overmars - van den Boomen - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Overmars - van den Boomen - Hoefkens

22:30
Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting? Reactie

Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting?

21:59
6
Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" Reactie

Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien"

21:48
8
'Werk voor Overmars: ideale versterking voor Antwerp weg te plukken bij Ajax'

'Werk voor Overmars: ideale versterking voor Antwerp weg te plukken bij Ajax'

22:30
📷 OFFICIEEL Meer dan 150 matchen in België: nu gaat hij aan de slag op de Malediven

📷 OFFICIEEL Meer dan 150 matchen in België: nu gaat hij aan de slag op de Malediven

23:00
Op twee zondagsgoals na: OH Leuven en Zulte Waregem serveren slappe koffie

Op twee zondagsgoals na: OH Leuven en Zulte Waregem serveren slappe koffie

21:10
Analist steekt handen in het vuur over malaise bij Club Brugge: "Dat scheelt paar goals"

Analist steekt handen in het vuur over malaise bij Club Brugge: "Dat scheelt paar goals"

21:40
KV Kortrijk onderuit in Challenger Pro League: "Dat wil ik niet als excuus inroepen"

KV Kortrijk onderuit in Challenger Pro League: "Dat wil ik niet als excuus inroepen"

22:00
De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

21:20
Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

20:26
De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

20:30
1
📷 Crisis in Nederland: Hoefkens dicht bij ontslag, incidenten met supporters

📷 Crisis in Nederland: Hoefkens dicht bij ontslag, incidenten met supporters

21:00
📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

20:00
4
Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

18:45
2
🎥 Strenge De Mil scherp voor spelers die dromen van topclubs (inclusief Guiagon): "Meer van hem verwacht" Reactie

🎥 Strenge De Mil scherp voor spelers die dromen van topclubs (inclusief Guiagon): "Meer van hem verwacht"

18:45
Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

19:30
Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

18:30
1
🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn Reactie

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn

16:50
3
Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise André Coenen André Coenen over Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?" geertjekvdo geertjekvdo over Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden Borak Borak over 10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België? Borak Borak over Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard" DJAMBO DJAMBO over Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Don Doumbia Don Doumbia over Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende" Don Doumbia Don Doumbia over Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting? CringeMedia CringeMedia over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" Dolf De Wolf Dolf De Wolf over 🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved