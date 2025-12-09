Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

Lorenz Lomme
Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"
KVC Westerlo haalde afgelopen weekend stevig uit tegen RSC Anderlecht. De Kemphanen haalden het in eigen huis met 4-0 tegen RSCA, onder meer dankzij een sterke Arthur Piedfort.

De 20-jarige middenvelder speelde een sterke wedstrijd en bracht Westerlo al snel op voorsprong na een slordigheid van Colin Coosemans. Ook bij de 3-0 en de 4-0 was hij betrokken.

Piedfort is ondertussen opnieuw niet meer weg te denken uit de basis bij Westerlo en presteert sterk met al twee goals en twee assists dit seizoen. Dat ziet ook coach Issame Charaï, die zijn respect voor de belofte-international niet onder stoelen of banken steekt bij Gazet van Antwerpen.

Piedfort heeft grote stappen gezet

"Hij is een jonge speler die grote stappen heeft gezet, maar die evolutie heeft hij vooral aan zichzelf te danken", vertelt Charaï bij de krant. "Intussen presteert hij al weken op hoog niveau en wordt zijn offensieve bijdrage steeds groter. Eigenlijk had hij al vijf of zes assists moeten hebben."

Piedfort zelf haalde zijn motivatie uit de beruchte geschiedenis van Westerlo tegen Anderlecht. "Ik had deze week die wedstrijden uit de oude doos op Facebook zien passeren", geeft hij aan.


"Met Bart Goor hebben we er nog mee gelachen. Als je dan 4-0 voorstaat, hoop je stiekem op nog een extra doelpuntje. Die voorgeschiedenis tegen Anderlecht – vorig jaar wonnen we ook met 2-0 – werkt wel motiverend."

Westerlo
Arthur Piedfort

