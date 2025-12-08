'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

Een werkelijk onherkenbaar KRC Genk ging nu ook met de billen bloot op bezoek bij Royal Antwerp FC. En zo spelen de Limburgers een wel erg wisselvallig seizoen tot dusver. Wordt dat een probleem voor coach Thorsten Fink?

Een paar maanden geleden was er al eens een crisis bij KRC Genk. Een Europese nederlaag op dat moment had het einde kunnen zijn van de coach volgens sommigen, al weerlegden de Limburgers dat ook meteen.

Fink staat niet ter discussie

RIk De Mil werd al genoemd als een mogelijke opvolger, al is de vraag of hij weg zou mogen bij Charleroi. Bij Genk is het ondertussen nog steeds met vallen en opstaan. En dus is het afwachten wanneer het team écht wakker schiet.

Deze week is er opnieuw Europees voetbal en ook op bezoek bij Midtjylland zal Genk aantreden met Thorsten Fink op de bank. Hij moet voor Europese overwintering gaan zorgen bij de Limburgers - er kan zelfs een stap gezet worden richting top-8.

Fink geeft fouten toe

Volgens Het Laatste Nieuws staat de coach alvast niet ter discussie op dit moment bij Genk - al weet elke coach dat zoiets vrij snel kan veranderen als de stress hier of daar toeslaat in de gelederen. Voorlopig is er geen sprake van.

Lees ook... Zeges maskeren het niet: Antwerp-spelers zitten nog steeds in hun maag met ontslag Wils›Fink zelf was overigens niet te beroerd om toe te geven dat hij fouten heeft gemaakt in het duel tegen Antwerp. Hij duidde zichzelf als de grote schuldige aan van hoe zijn team voor de dag kwam op de Bosuil in Deurne-Noord.